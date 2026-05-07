Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

Чотири мирних мешканця обласного центру зазнали поранень через атаку російського безпілотника, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Чотири людини, в тому числі підліток, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста. Пошкоджені автівки. Поранень дістали чотири людини – чоловіки 44 та 38 років, 40-річна жінка та 15-річний хлопець", – написав він у Телеграмі.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.