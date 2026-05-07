Ушаков назвав виведення військ України з Донбасу умовою переговорів, у ЦПД відповіли

У черговому раунді тристоронніх переговорів між Україною, США і РФ наразі немає сенсу, оскільки для подальшого прогресу Київ має вивести свої війська з Донбасу, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, зупиняться воєнні дії, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", - цитують росЗМІ висловлювання Ушакова.

В Україні керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, коментуючи цю позицію, зазначив, що РФ у такий спосіб офіційно визнала, що "завершувати війну не планує, оскільки Україна відмовляється виходити зі своєї землі".

"Що й треба було довести - ніякий мир їм не потрібен був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявила, що не піде зі своєї землі", - написав він у Телеграмі в четвер.