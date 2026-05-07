20:14 07.05.2026

ВАКС продовжив Тимошенко строк дії процесуальних обов'язків

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко строк дії процесуальних обов'язків до 7 липня.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП ( Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) продовжив народній депутатці України, керівниці депутатської фракції, строк дії процесуальних обов'язків до 7 липня 2026 року, але в межах строку досудового розслідування", – інформує ВАКС у Телеграмі у четвер. 

У повідомленні зазначається, що підозрювана має прибувати  до детектива НАБУ, прокурора САП, та/або  суду за кожною вимогою. Вона також має  повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та місця роботи. Ухвала оскарженню не підлягає. 

В повідомленні не називається ім'я фігурантки справи, однак за вказаними обставинами мова йде про керівницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Як повідомлялося,  за рішенням ВАКС  процесуальні обов'язки, покладені на Тимошенко діяли до 13 травня. 

САП і НАБУ 14 січня 2026 року повідомили Тимошенко про підозру за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Було внесено всю суму застави.

ВАКС 12 січня частково арештував майно Тимошенко. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме – на автомобілі Тойота Лендкрузер 200, Ауді А8, два гаражі у Дніпрі. Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

 

 

