Рубіо обговорив з Папою Римським безпекову ситуацію у країнах, які переживають війну, та на Кубі

Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з державним секретарем США Марко Рубіо у Ватикані, під час якої обговорювалися, зокрема, країни, охоплені війною, повідомляє Vatican News.

Згідно з повідомленням прес-служби Святого Престолу, під час "дружніх переговорів" обидві сторони підтвердили "спільну прихильність до зміцнення міцних двосторонніх відносин між Святим Престолом та Сполученими Штатами Америки".

"Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо ситуації на регіональному та міжнародному рівнях, причому особлива увага приділялася країнам, які переживають війну, політичну напруженість та складні гуманітарні умови, а також необхідності невпинно працювати на благо миру", – йдеться у повідомленні на сайті.

Також обговорення щодо країн, які переживають війну, стосувалося деяких африканських та близькосхідних держав, таких як Ліван та Іран.

Сторони обговорили ситуацію на Кубі, де останнім часом спостерігається загострення напруженості у відносинах зі США.

Раніше повідомлялось, що Рубіо 6-8 травня відвідає з візитом Рим з метою розвитку двосторонніх відносин з Італією та Ватиканом.

Як повідомлялось 13 квітня, президент США Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV за його позицію щодо Ірану та всіх війн. Понтифік у відповідь заявив, що планує й надалі виступати проти війни.

Італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні назвала неприпустимими слова американського президента Трампа на адресу Папи Римського. У відповідь Трамп накинувся з критикою на Мелоні, зазначивши, що він "думав, що вона смілива, але помилявся" та "не хоче допомагати нам у питаннях НАТО".