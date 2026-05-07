Міністр Бідний: Рішення МОК щодо Білорусі – це відверто слабка позиція

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету рекомендувати зняти обмеження на участь атлетів з Білорусі у змаганнях, назвавши його "слабкою позицією".

"Рішення МОК щодо Білорусі – це відверто слабка позиція, яка йде врозріз із реальною ситуацією. Україна свою відповідь уже дала: днями президент України підписав нові санкції проти оточення Лукашенка, і позиція нашого Міністерства тут абсолютно дзеркальна. Ми не можемо розділяти санкції на "політичні" та "спортивні". Не буває так, що вранці держава-сателіт допомагає вбивати наших людей, а ввечері її атлети піднімають свій прапор на змаганнях. Це абсурд", – написав Бідний в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що Україна діє в межах єдиного державного курсу.

"Поки триває війна – будь-яка поява символіки Білорусі чи РФ на міжнародних аренах є аморальною. Це питання не лише спортивної етики, а нашої національної гідності та безпеки. Очікуємо від міжнародних партнерів такої ж послідовності, а не пошуку "лазівок" для агресора", – наголосив він.