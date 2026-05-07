Інтерфакс-Україна
Події
19:30 07.05.2026

КНУ ім. Шевченка скасував заборону використовувати Telegram у виші

1 хв читати
КНУ ім. Шевченка скасував заборону використовувати Telegram у виші

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка скасував обмеження доступу до месенджера Telegram у внутрішній комп'ютерній мережі.

"З 11 листопада 2024 року наказом тодішнього ректора КНУ Володимира Бугрова було запроваджено заборону на використання Telegram для співробітників Університету. Згодом ці обмеження торкнулися і студентів – у гуртожитках та навчальних корпусах доступ до месенджера через університетську мережу був заблокований", – йдеться в повідомленні Студентського парламенту в телеграм-каналі.

imgonline com ua Resize e OP7Wowd TQB

Зазначається, що після звернення Студпарламенту до нової адміністрації університету питання було переглянуто.

"І вже сьогодні підписано наказ про зняття відповідних обмежень. Вдячні, що дослухались до прохання студенства та опертивно вирішили це питання. Тож зовсім скоро, після технічних оновлень, Telegram повертається до мережі КНУ", – розповіли в студорганізації.

Також до допису додано відповідний наказ, підписаний першим проректором Миколою Погорецьким.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року Адміністрація КНУ ім. Шевченка заборонила своїм співробітникам використовувати зі службовою метою месенджер Telegram. Обмеження стосувалися встановлення, використання месенджера працівниками університету, а також передачі за допомогою нього інформації, що використовується зі службовою метою. Крім того, студенти повідомляли, що в гуртожитках навчального закладу неможливо під'єднатися до месенджера Telegram через інтернет, який забезпечує Інформаційно-обчислювальний центр КНУ.

 

Теги: #дозвіл #телеграм #кну

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:22 30.04.2026
Міносвіти призначило Валерія Копійку в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

Міносвіти призначило Валерія Копійку в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

13:31 29.04.2026
Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

Міносвіти звільнило Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка по закінченню контракту

10:21 28.04.2026
Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

Апеляційний суд підтвердив порушення в декларуванні ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова

08:53 12.04.2026
Конференція студентів КНУ ім Шевченка просить Міносвіти відсторонити ректора Бугрова на період перевірки

Конференція студентів КНУ ім Шевченка просить Міносвіти відсторонити ректора Бугрова на період перевірки

23:31 03.04.2026
ФРН зобов'язала чоловіків 17-45 років узгоджувати поїздки за кордон з Кар'єрним центром Бундесверу

ФРН зобов'язала чоловіків 17-45 років узгоджувати поїздки за кордон з Кар'єрним центром Бундесверу

15:12 01.04.2026
МВС попереджає про нову шахрайську схему викрадення телеграм-акаунтів

МВС попереджає про нову шахрайську схему викрадення телеграм-акаунтів

07:55 13.03.2026
США дозволили на місяць продаж і постачання російської нафти, завантаженої на судна до 12 березня

США дозволили на місяць продаж і постачання російської нафти, завантаженої на судна до 12 березня

16:19 11.03.2026
Рада розгляне законопроєкт про регулювання соцмереж та деанонімізацію Телеграм у четвер

Рада розгляне законопроєкт про регулювання соцмереж та деанонімізацію Телеграм у четвер

13:09 07.03.2026
Телеграм-канал "Штаб Залужного" не має до Залужного ніякого стосунку – радниця посла

Телеграм-канал "Штаб Залужного" не має до Залужного ніякого стосунку – радниця посла

03:50 06.03.2026
США видали тимчасовий дозвіл Індії на купівлю російської нафти - Мінфін

США видали тимчасовий дозвіл Індії на купівлю російської нафти - Мінфін

ВАЖЛИВЕ

Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі з Віткоффом – джерело

Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

ОСТАННЄ

ВАКС продовжив Тимошенко строк дії процесуальних обов'язків

Рубіо обговорив з Папою Римським безпекову ситуацію у країнах, які переживають війну, та на Кубі

Міністр Бідний: Рішення МОК щодо Білорусі – це відверто слабка позиція

Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

У РФ заявили про перемир'я з 8 до 10 травня, знову пригрозивши вдарити по центру Києва у разі спроб "зірвати святкування"

Одеса готується до початку курортного сезону – влада

Росіяни 80 раз обстріляли Дніпропетровщину, постраждали 5 людей – ОВА

НБУ розпочав адмінпровадження щодо голови правління Сенс Банку Ступака

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА