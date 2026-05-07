КНУ ім. Шевченка скасував заборону використовувати Telegram у виші

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка скасував обмеження доступу до месенджера Telegram у внутрішній комп'ютерній мережі.

"З 11 листопада 2024 року наказом тодішнього ректора КНУ Володимира Бугрова було запроваджено заборону на використання Telegram для співробітників Університету. Згодом ці обмеження торкнулися і студентів – у гуртожитках та навчальних корпусах доступ до месенджера через університетську мережу був заблокований", – йдеться в повідомленні Студентського парламенту в телеграм-каналі.

Зазначається, що після звернення Студпарламенту до нової адміністрації університету питання було переглянуто.

"І вже сьогодні підписано наказ про зняття відповідних обмежень. Вдячні, що дослухались до прохання студенства та опертивно вирішили це питання. Тож зовсім скоро, після технічних оновлень, Telegram повертається до мережі КНУ", – розповіли в студорганізації.

Також до допису додано відповідний наказ, підписаний першим проректором Миколою Погорецьким.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року Адміністрація КНУ ім. Шевченка заборонила своїм співробітникам використовувати зі службовою метою месенджер Telegram. Обмеження стосувалися встановлення, використання месенджера працівниками університету, а також передачі за допомогою нього інформації, що використовується зі службовою метою. Крім того, студенти повідомляли, що в гуртожитках навчального закладу неможливо під'єднатися до месенджера Telegram через інтернет, який забезпечує Інформаційно-обчислювальний центр КНУ.