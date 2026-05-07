Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

Україна спільно з Азербайджаном підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення( e-Permit), йдеться у повідомленні віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Згідно з його повідомленням у Телеграм в четвер, в межах Саміту Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу було проведено двосторонню зустріч з міністром цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашадом Набієвим.

"Азербайджан став першою країною, з якою Україна запустить цифрові дозволи", – наголосив Кулеба.

Передбачається, що електронні дозволи запрацюють вже до кінця року.

У релізі міністерства розвитку громад та територій уточнюється, що підтримку в цифровізації дозволів на міжнародні автомобільні перевезення та обміну даними через систему E-Permit здійснюватиме проєкт "Eastern Partnership for Trade and Transport" (EasTnT), що реалізовуються GIZ.

Зазначається, що окремо було обговорено подальший розвиток Середнього (Транскаспійського) коридору та роль України у новій логістичній архітектурі між Азією та Європою.

Серед інших тем для обговорення між країнами було морське співробітництво, розвиток поромного сполучення, координація між залізницями України, Грузії та Азербайджану, а також цифровізація транспортних процесів та можливості до співпраці в цьому напрямку.

"Дякую Азербайджану за партнерство та готовність розвивати практичні спільні рішення у сфері транспорту та логістики", – додав віцепрем'єр.

Як повідомлялось, Кулеба також обговорив під час зустрічі з федеральним міністром цифрових справ і транспорту Німеччини Патріком Шнідером подальшу співпрацю у сфері залізничного транспорту, оновлення рухомого складу АТ "Укрзалізниця" та можливі механізми фінансування закупівлі нових електровозів.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/8695

https://mindev.gov.ua/news/ukraina-ta-azerbaidzhan-zapustiat-elektronni-dozvoly-dlia-vantazhnykh-perevezen