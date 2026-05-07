Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення
Україна спільно з Азербайджаном підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення( e-Permit), йдеться у повідомленні віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Згідно з його повідомленням у Телеграм в четвер, в межах Саміту Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу було проведено двосторонню зустріч з міністром цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашадом Набієвим.
"Азербайджан став першою країною, з якою Україна запустить цифрові дозволи", – наголосив Кулеба.
Передбачається, що електронні дозволи запрацюють вже до кінця року.
У релізі міністерства розвитку громад та територій уточнюється, що підтримку в цифровізації дозволів на міжнародні автомобільні перевезення та обміну даними через систему E-Permit здійснюватиме проєкт "Eastern Partnership for Trade and Transport" (EasTnT), що реалізовуються GIZ.
Зазначається, що окремо було обговорено подальший розвиток Середнього (Транскаспійського) коридору та роль України у новій логістичній архітектурі між Азією та Європою.
Серед інших тем для обговорення між країнами було морське співробітництво, розвиток поромного сполучення, координація між залізницями України, Грузії та Азербайджану, а також цифровізація транспортних процесів та можливості до співпраці в цьому напрямку.
"Дякую Азербайджану за партнерство та готовність розвивати практичні спільні рішення у сфері транспорту та логістики", – додав віцепрем'єр.
Як повідомлялось, Кулеба також обговорив під час зустрічі з федеральним міністром цифрових справ і транспорту Німеччини Патріком Шнідером подальшу співпрацю у сфері залізничного транспорту, оновлення рухомого складу АТ "Укрзалізниця" та можливі механізми фінансування закупівлі нових електровозів.
