Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України пояснили, які саме дані про українців за кордоном і для чого запитують у країн Європейського Союзу.

"У межах робочого візиту до США міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із Єврокомісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером. Сторони, зокрема, обговорили питання даних щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Йдеться, передусім, про вразливі категорії населення – людей старшого віку, осіб з інвалідністю, родини з дітьми", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в міністерстві.

У відомстві наголосили, що мова йде не про персональні дані, а статистику для розуміння соціально-економічного профілю людей, які потенційно повертатимуться в Україну.

"Для держави це важливо з практичної точки зору для розуміння наслідків війни та подальшого планування політики відновлення та повернення, зокрема, для якісного планування потенційного навантаження на громади та систему соціального захисту, а також формування житлової політики та програм працевлаштування", – зазначили у міністерстві.

Мінсоцполітики повідомило, що крім того, ці дані є важливими у контексті укладання двосторонніх угод між державами у сфері соціального захисту.

"Питання збору та доступу до такої інформації обговорюється під час робочих зустрічей з європейськими партнерами в межах ширшого діалогу щодо ймовірного завершення тимчасового захисту та політики добровільного повернення українців", – поясниши в міністерстві.

Раніше, в медіа з посиланням на прес-реліз Мінсоцполітики повідомили, що Україна просить ЄС поділитися даними про українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу.