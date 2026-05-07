Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував бажання представників деяких держав відвідати Москву на 9 травня, заначивши, що українська сторона цього "не рекомендує".

"Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо", – сказав президент під час вечірнього звернення.

Зеленський зауважив, що Україна готова була забезпечити припинення вогню, починаючи із 6 травня.

"Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати", – наголосив він.

Як повідомлялося, 4 травня, міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир'я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою у цей день оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

Станом 10:00 6 травня росіяни зірвали режим припинення вогню: російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.

Так, в Сумах два російські дрони влучили в будівлю дитячого садка: загинули двоє працівниць, двоє людей постраждали. Загалом за добу в області загинули 4 цивільних, 11 поранені.

На Харківщині внаслідок російських ударів постраждали 8 людей, на Запоріжжі двоє загинули, 12 постраждали.

Станом на ранок 7 травня було зафіксовано застосування російською армією близько 100 ударних дронів, проведення десятків штурмових дій РФ на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів.

Ввечері 7 травня російська сторона оголосила перемир'я з нуля годин 8 травня до 10 травня. Там знову заявили, що завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва, у разі спроб "зірвати святкування".