У РФ заявили про перемир'я з 8 до 10 травня, знову пригрозивши вдарити по центру Києва у разі спроб "зірвати святкування"

Російські військові в рамках перемир'я припинять бойові дії на всіх напрямках, не завдаватимуть ударів углиб України по об'єктах інфраструктури та місцях дислокації ЗСУ, повідомило міноборони РФ.

Посилаючись на рішення Путіна, "з нуля годин 8 травня до 10 травня російська сторона оголошує перемир'я", заявили там.

Крім того, у РФ пригрозили дати адекватну відповідь, якщо ЗСУ порушать перемир'я.

Там також заявили, що завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва, у разі спроб "зірвати святкування".