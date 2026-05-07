19:11 07.05.2026

У РФ заявили про перемир'я з 8 до 10 травня, знову пригрозивши вдарити по центру Києва у разі спроб "зірвати святкування"

Російські військові в рамках перемир'я припинять бойові дії на всіх напрямках, не завдаватимуть ударів углиб України по об'єктах інфраструктури та місцях дислокації ЗСУ, повідомило міноборони РФ.

Посилаючись на рішення Путіна, "з нуля годин 8 травня до 10 травня російська сторона оголошує перемир'я", заявили там.

Крім того, у РФ пригрозили дати адекватну відповідь, якщо ЗСУ порушать перемир'я.

Там також заявили, що завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва, у разі спроб "зірвати святкування".

 

 

13:09 07.05.2026
Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

10:50 07.05.2026
Бережна: Поки у Венеції тривають мистецькі дискусії, Росія щодня руйнує українські музеї, театри, бібліотеки і церкви

21:15 06.05.2026
Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

17:24 06.05.2026
МЗС Китаю про запропонований Україною режим тиші: Підтримуємо всі зусилля щодо миру

17:09 06.05.2026
Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

13:05 06.05.2026
РФ прикривається розмовами про перемир'я, щоб перезарядити зброю, – Стефанчук

12:57 06.05.2026
РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

12:04 06.05.2026
Ліхтенштейн став 25-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Сибіга

16:48 05.05.2026
Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

22:39 04.05.2026
Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

