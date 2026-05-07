Одеса готується до початку курортного сезону – влада

В Одесі триває активна підготовка до оздоровчого сезону, повідомили в міській військовій адміністрації.

"Головний пріоритет – безпека відпочивальників. Тому до початку сезону коштом міського бюджету на узбережжі встановлять вісім додаткових мобільних укриттів. Вони з’являться на ділянці від пляжу "Ланжерон" до 16-ї станції Великого Фонтану. Загальна кількість придатних укриттів на узбережжі зросте до 19 одиниць", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МВА.

За інформацією, цьогоріч планується збільшити кількість відкритих комунальних пляжів до шести, будуть працювати два інклюзивних пляжів. За домовленістю з орендарями, на інших пляжах міста будуть встановлена інфраструктура для людей із інвалідністю.

Наразі орендарі та профільне комунальне підприємство проводять комплекс підготовчих робіт: облаштовують рятувальні пости, встановлюють буї , проводять водолазне обстеження дна та перевіряють системи оповіщення про тривоги.

Як повідомляється, створено спільну комісію міськради та ОВА, яка перевіряє готовність узбережжя, рішення про часткове відкриття пляжів ухвалюватиметься лише на основі результатів її роботи. Після перевірки комісії та підписання актів обстеження готовності пляжів на відповідність вимогам, буде оприлюднений остаточний перелік пляжних зон, доступних для відвідування.