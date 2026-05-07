19:00 07.05.2026

Одеса готується до початку курортного сезону – влада

В Одесі триває активна підготовка до оздоровчого сезону, повідомили в міській військовій адміністрації.

"Головний пріоритет – безпека відпочивальників. Тому до початку сезону коштом міського бюджету на узбережжі встановлять вісім додаткових мобільних укриттів. Вони з’являться на ділянці від пляжу "Ланжерон" до 16-ї станції Великого Фонтану. Загальна кількість придатних укриттів на узбережжі зросте до 19 одиниць", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МВА.

За інформацією, цьогоріч планується збільшити кількість відкритих комунальних пляжів до шести, будуть працювати два інклюзивних пляжів. За домовленістю з орендарями, на інших пляжах міста будуть встановлена інфраструктура для людей із інвалідністю.

Наразі орендарі та профільне комунальне підприємство проводять комплекс підготовчих робіт: облаштовують рятувальні пости, встановлюють буї , проводять водолазне обстеження дна та перевіряють системи оповіщення про тривоги.

Як повідомляється, створено спільну комісію міськради та ОВА, яка перевіряє готовність узбережжя, рішення про часткове відкриття пляжів ухвалюватиметься лише на основі результатів її роботи. Після перевірки комісії та підписання актів обстеження готовності пляжів на відповідність вимогам, буде оприлюднений остаточний перелік пляжних зон, доступних для відвідування.

Теги: #курортний_сезон #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 05.05.2026
В Одесі група осіб напала на авто ТЦК та СП з використанням подразнювального газу, троє з військовозобов'язаних втекли

12:29 05.05.2026
Ворог внаслідок удару по порту Великої Одеси пошкодив цивільне судно під прапором Островів Кука – АМПУ

12:43 04.05.2026
В Одесі зловмисники продавали гумдопомогу, яка мала безоплатно надходити українцям

19:56 01.05.2026
Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси

18:03 01.05.2026
"Auchan Фонтанка" відновив роботу

14:57 01.05.2026
Пошкоджено ТРЦ "Рів'єра" в Одесі

08:08 01.05.2026
У Одесі затримано чоловіка, який підозрюється в стрілянині в середмісті – поліція

07:39 01.05.2026
Російські дрони атакували Одещину: двоє постраждалих, пошкоджена портова інфраструктура

12:17 30.04.2026
До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

11:51 30.04.2026
УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

