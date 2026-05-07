Росіяни 80 раз обстріляли Дніпропетровщину, постраждали 5 людей – ОВА

Станом на 18:30 четверга, 7 травня, росіяни 80 раз атакували Дніпропетровщину ракетою, артилерією та безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені, заклади культури й автівки. Бив противник і по Солонянській громаді, що у Дніпровському районі. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мирівській громадах. Понівечені підприємство, інфраструктура, магазин, автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки.

"Постраждали п’ятеро людей. 45-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно", – проінформував голова ОВА.

Крім того, на Криворіжжі ворог завдав удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Пошкоджена інфраструктура.