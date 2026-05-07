Події
18:57 07.05.2026

Росіяни 80 раз обстріляли Дніпропетровщину, постраждали 5 людей – ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Станом на 18:30 четверга, 7 травня, росіяни 80 раз атакували Дніпропетровщину ракетою, артилерією та безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені, заклади культури й автівки. Бив противник і по Солонянській громаді, що у Дніпровському районі. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мирівській громадах. Понівечені підприємство, інфраструктура, магазин, автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки.

"Постраждали п’ятеро людей. 45-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно", – проінформував голова ОВА.

Крім того, на Криворіжжі ворог завдав удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

18:35 07.05.2026
Троє людей поранені через російське бомбардування на Запоріжжі – ОВА

16:45 07.05.2026
Ворог на Миколаївщині пошкодив локомотив та 2 вагони-прикриття, постраждалих немає – УЗ

16:26 07.05.2026
Авіаудари по Україні ще раз показують, що Росія несерйозно ставиться до перемир'я – фон дер Ляєн

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

11:25 05.05.2026
Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

15:04 03.05.2026
У домі у Кривому Розі, куди влучив "шахед", п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей – ОВА

14:19 03.05.2026
Пожежа у багатоповерхівці у Кривому Розі ліквідована, попередньо без жертв – ОВА

11:10 03.05.2026
Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

09:31 28.04.2026
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 5 людей – ОВА

09:12 28.04.2026
У Кривому Розі внаслідок удару по об'єкту інфраструктури загинув чоловік, ще один поранений

