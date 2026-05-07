18:55 07.05.2026

НБУ розпочав адмінпровадження щодо голови правління Сенс Банку Ступака

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про початок адміністративного провадження щодо оцінки відповідності голови правління державного Сенс Банку Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам, повідомив регулятор в офіційній позиції щодо питань, які розглядалися на засіданні Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради 5 травня.

Підставою для здійснення такої оцінки стали виявлені Нацбанком окремі факти стосовно Ступака, зокрема, щодо його попередньої професійної діяльності в Сенс Банку, а також інформація щодо окремих питань діяльності банку, яка стала відомою регулятору під час здійснення наглядових дій.

"На сьогодні вже ухвалене рішення про початок адміністративного провадження з метою оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам, передбаченим законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку, щодо СЕО банку Олексія Ступака", – йдеться у пресрелізі Нацбанку.

Регулятор також повідомив, що ініціює проведення моніторингу відповідності критеріям незалежності голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка.

НБУ зазначив, що не залучений до пошуку та відбору незалежних директорів банку: цим займаються Номінаційний комітет Кабінету міністрів та обрана за конкурсом рекрутингова компанія. Після призначення кандидатів урядом центробанк перевіряє їх на відповідність кваліфікаційним вимогам, зокрема, професійну придатність, ділову репутацію та незалежність.

На момент погодження всі кандидати відповідали встановленим критеріям, підстав для відмови не було, за винятком одного кандидата, документи щодо якого були повернуті у вересні 2025 року.

Після націоналізації Сенс Банку регулятор здійснював посилений нагляд за ним: провів три інспекційні перевірки з питань банківського законодавства, п’ять перевірок у частині дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу за останні чотири роки, а також численні поглиблені безвиїзні вивчення.

За результатами фінмон-перевірок НБУ двічі накладав на банк штрафи: у 2023 році – на 47,7 млн грн, у 2025 році – на 4,1 млн грн.

За результатами наглядових дій у 2023-2026 роках Нацбанк надіслав 13 звернень до правоохоронних органів та Державної податкової служби України, а також чотири листи Державній службі фінансового моніторингу України.

"Результатом посиленого нагляду з боку Національного банку стало, зокрема, виявлення ознак наявності в минулому прихованої паралельної структури управління банком представниками колишніх підсанкційних власників", – зазначили в регуляторі.

Нацбанк також відкинув звинувачення у бездіяльності щодо Сенс Банку, назвавши їх маніпулятивними та безпідставними. У регуляторі наголосили, що наглядові функції реалізуються системно і прозоро, з відповідним реагуванням на виявлені ризики.

Як повідомлялося, ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем’єр-міністра, голови НБУ та міністра фінансів із проханням перевірити можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку. Комісія також просила на час перевірки відсторонити голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка і голову правління Олексія Ступака.

