Інтерфакс-Україна
Події
18:42 07.05.2026

Держмолодьжитло виступає проти об’єднання з "Укрфінжитлом" без комплексної оцінки та аналізу ризиків

Держмолодьжитло виступає проти об'єднання з "Укрфінжитлом" без комплексної оцінки та аналізу ризиків

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) виступає проти передачі фонду до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та утворення єдиного оператора за участю ПрАТ "Укрфінжитло".

"Будь-яка реорганізація такого масштабу без належної оцінки впливу, консультацій із міжнародними донорами, партнерами та громадськістю створює суттєві ризики для стабільності функціонування житлових програм. Зокрема, існує загроза призупинення міжнародного фінансування, ускладнення виконання чинних договірних зобов’язань, а також тимчасового погіршення доступу внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення до житлової підтримки", – зазначається у заяві Держмолодьжитла.

Згідно з повідомленням, Держмолодьжитло вже залучило понад EUR125 млн у рамках житлових проєктів, які реалізуються за підтримки Кредитної установи для відбудови (KfW Development Bank), Банку розвитку Ради Європи (Council of Europe Development Bank) та Міжнародної організації з міграції (International Organization for Migration).

На погляд Фонду, об’єднання з "Укрфінжитлом" змінить саму логіку житлової підтримки внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні Держмолодьжитло надає пільгові іпотечні кредити безпосередньо як кредитор - за соціальними умовами, створеними саме для людей, які потребують державної підтримки. У разі переходу до моделі "єдиного оператора" за участю ПрАТ "Укрфінжитло" фактичний доступ до кредиту може залежати від банків-партнерів та їхніх внутрішніх політик", – йдеться у повідомленні.

Держмолодьжитло закликає Кабінет міністрів України провести комплексну оцінку такого об’єднання, його правові, фінансові, соціальні та міжнародно-договірні наслідки, провести належні консультації із міжнародними фінансовими інституціями та відкрите суспільне обговорення.

За даними Держмолодьжитла, Мінекономіки 29 квітня 2026 року надіслало на погодження проєкт урядової постанови щодо передачі єдиного майнового комплексу Держмолодьжитла від Міністерства розвитку громад і територій України до сфери свого управління.

