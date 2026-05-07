Інтерфакс-Україна
Події
18:35 07.05.2026

Троє людей поранені через російське бомбардування на Запоріжжі – ОВА

1 хв читати
Троє людей поранені через російське бомбардування на Запоріжжі – ОВА

Три мешканців с. Щасливе зазнали поранень через удар окупантів керованою авіабомбою, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російське смертоносне залізяччя зруйнувало приватне подвір’я у с.Щасливе. Пошкоджений будинок та будівлі поруч, виникло займання, площею 150 кв.м. Поранення отримали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років", – написав він у Телеграмі.

За його словами, постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Теги: #запорізька_область #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 07.05.2026
Ворог на Миколаївщині пошкодив локомотив та 2 вагони-прикриття, постраждалих немає – УЗ

Ворог на Миколаївщині пошкодив локомотив та 2 вагони-прикриття, постраждалих немає – УЗ

16:26 07.05.2026
Авіаудари по Україні ще раз показують, що Росія несерйозно ставиться до перемир'я – фон дер Ляєн

Авіаудари по Україні ще раз показують, що Росія несерйозно ставиться до перемир'я – фон дер Ляєн

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

11:25 05.05.2026
Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

11:12 05.05.2026
Атаки РФ залишили без світла частину споживачів в 4 областях – Міненерго

Атаки РФ залишили без світла частину споживачів в 4 областях – Міненерго

17:29 04.05.2026
Двоє загиблих та четверо поранених через ворожий удар по Вільнянську – Запорізька ОВА

Двоє загиблих та четверо поранених через ворожий удар по Вільнянську – Запорізька ОВА

11:52 28.04.2026
ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

11:29 28.04.2026
АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

АП ВАКС підтвердила законність конфіскації активів ексначальника Запорізького облТЦК

11:06 25.04.2026
Росіяни атакували маршрутний автобус на Запоріжжі: одна людина загинула, ще чотири поранені

Росіяни атакували маршрутний автобус на Запоріжжі: одна людина загинула, ще чотири поранені

11:13 24.04.2026
"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

"Нова пошта" закриває відділення у с.Комишуваха через безпекову ситуацію

ВАЖЛИВЕ

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі з Віткоффом – джерело

Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальника ГУ ДПС в Полтавській області вартістю понад 4,8 млн грн

Міносвіти запускає нацплатформу освітніх і кар'єрних можливостей StartAid Ukraine

Rheinmetall підтвердив поставку 100 тис. снарядів великого калібру для України

"Фокстрот" відкрив у Карпатах перший магазин у новому компактному форматі

В Україні за програмою компенсацій у квітні розміновано понад 15,6 тис. га агроземель на 914,4 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

Сили оборони уразили малий ракетний корабель та склади ворога – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА