Троє людей поранені через російське бомбардування на Запоріжжі – ОВА

Три мешканців с. Щасливе зазнали поранень через удар окупантів керованою авіабомбою, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російське смертоносне залізяччя зруйнувало приватне подвір’я у с.Щасливе. Пошкоджений будинок та будівлі поруч, виникло займання, площею 150 кв.м. Поранення отримали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років", – написав він у Телеграмі.

За його словами, постраждалим надається уся необхідна медична допомога.