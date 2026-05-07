Інтерфакс-Україна
Події
18:33 07.05.2026

Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

2 хв читати
Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ щодо необхідності організації безпечної евакуації цивільного населення зі тимчасово окупованої частини Херсонської області, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.

"Щодня люди в Олешках страждають від гуманітарної катастрофи, масштабних руйнувань та знищеної цивільної інфраструктури. Місто та прилеглі населені пункти залишаються без належного доступу до води, їжі, медичної допомоги та безпеки", – написав він у телеграм-каналі омбудсмана.

За його інформацією, критичною залишається ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці Херсонської області.

"Російські окупанти блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню базових товарів та медикаментів. Населення скоротилося з близько 40 000 до приблизно 6 000 осіб, зокрема в Олешках – з 24 000 до близько 2 000. Загалом понад 6 тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги, серед них близько 200 дітей. Більшість із них – маломобільні", – зазначив Лубінець.

У відповідь на його звернення МКЧХ поінформував про готовність сприяти вжиттю необхідних заходів для організації виїзду громадян України з цієї території.

"Наразі триває робота з усіма дотичними сторонами щодо напрацювання безпечних шляхів евакуації. Після узгодження рішень будуть здійснені конкретні кроки для виїзду цивільних осіб, які цього потребують. Зі свого боку ми передали до МКЧХ узагальнений перелік людей, які потребують допомоги, зокрема евакуації, і перебуваємо з ними на постійному зв’язку", – зазначив Лубінець.

Омбудсман сподівається, що за результатами цієї роботи будуть забезпечені реальні гуманітарні рішення, які дозволять організувати безпечний виїзд цивільних осіб на підконтрольну Україні територію.

Як повідомлялось, у середу Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право.

Теги: #червоний_хрест #херсонщина #евакуація #лубінець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 07.05.2026
ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

17:46 05.05.2026
Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

16:42 04.05.2026
Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

14:48 04.05.2026
Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

Окупанти обстріляли Комишани під Херсоном, загинув місцевий житель – міськадміністрація

17:43 03.05.2026
Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

13:21 03.05.2026
В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

11:01 03.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

09:45 02.05.2026
З лінії фронту на Донбасі евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини – ОВА

З лінії фронту на Донбасі евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини – ОВА

10:16 01.05.2026
Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

17:50 29.04.2026
Жінку поранено у Херсоні через атаки російських БпЛА – ОВА

Жінку поранено у Херсоні через атаки російських БпЛА – ОВА

ВАЖЛИВЕ

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі з Віткоффом – джерело

Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

ОСТАННЄ

САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальника ГУ ДПС в Полтавській області вартістю понад 4,8 млн грн

Міносвіти запускає нацплатформу освітніх і кар'єрних можливостей StartAid Ukraine

Rheinmetall підтвердив поставку 100 тис. снарядів великого калібру для України

"Фокстрот" відкрив у Карпатах перший магазин у новому компактному форматі

В Україні за програмою компенсацій у квітні розміновано понад 15,6 тис. га агроземель на 914,4 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

Ворог на Миколаївщині пошкодив локомотив та 2 вагони-прикриття, постраждалих немає – УЗ

Сили оборони уразили малий ракетний корабель та склади ворога – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА