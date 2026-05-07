Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ щодо необхідності організації безпечної евакуації цивільного населення зі тимчасово окупованої частини Херсонської області, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.

"Щодня люди в Олешках страждають від гуманітарної катастрофи, масштабних руйнувань та знищеної цивільної інфраструктури. Місто та прилеглі населені пункти залишаються без належного доступу до води, їжі, медичної допомоги та безпеки", – написав він у телеграм-каналі омбудсмана.

За його інформацією, критичною залишається ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці Херсонської області.

"Російські окупанти блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню базових товарів та медикаментів. Населення скоротилося з близько 40 000 до приблизно 6 000 осіб, зокрема в Олешках – з 24 000 до близько 2 000. Загалом понад 6 тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги, серед них близько 200 дітей. Більшість із них – маломобільні", – зазначив Лубінець.

У відповідь на його звернення МКЧХ поінформував про готовність сприяти вжиттю необхідних заходів для організації виїзду громадян України з цієї території.

"Наразі триває робота з усіма дотичними сторонами щодо напрацювання безпечних шляхів евакуації. Після узгодження рішень будуть здійснені конкретні кроки для виїзду цивільних осіб, які цього потребують. Зі свого боку ми передали до МКЧХ узагальнений перелік людей, які потребують допомоги, зокрема евакуації, і перебуваємо з ними на постійному зв’язку", – зазначив Лубінець.

Омбудсман сподівається, що за результатами цієї роботи будуть забезпечені реальні гуманітарні рішення, які дозволять організувати безпечний виїзд цивільних осіб на підконтрольну Україні територію.

Як повідомлялось, у середу Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право.