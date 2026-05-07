Держмитслужба та СБУ викрили схему незаконного продажу понад 4,7 тис. ввезених для ЗСУ автомобілів

Державна митна служба України (ДМС) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) та Національною поліцією припинили діяльність злочинної групи, яка організувала незаконне ввезення та збут транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

Як повідомляється в телеграм-каналі ДМС, слідство встановило, що фігуранти ввозили автомобілі через благодійні та громадські організації, подаючи митним органам документи з неправдивими відомостями про кінцеве призначення вантажів. Надалі транспортні засоби, що призначалися для потреб Збройних Сил України (ЗСУ), реалізовували стороннім особам через інтернет-платформи та месенджери для отримання прибутку.

Загалом у межах цієї схеми на територію України було ввезено 4,7 тис. автомобілів. Правоохоронці задокументували 18 фактів продажу транспортних засобів фігурантами, а під час останньої спроби збуту було вилучено ще три автівки. У результаті проведених обшуків виявлено митні декларації, товарно-транспортні накладні та акти приймання-передачі гуманітарної допомоги, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України щодо незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура.