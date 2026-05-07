16:07 07.05.2026

Свириденко з урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами та урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України, обговорювали енергетику та підготовка до наступної зими.

"Разом із народними депутатами та урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України. Це перша така зустріч у подібному форматі для нашої урядової команди. Голови обласних рад щодня працюють із громадами та добре розуміють реальні потреби регіонів. Саме тому вони є важливими партнерами у втіленні державних програм і рішень на місцях", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, ключовою темою зустрічі була енергетика та підготовка до наступної зими.

"Обговорили реалізацію Планів стійкості регіонів. Загальна потреба на їх виконання становить 278 млрд грн. Частину фінансування забезпечує держава, але велика відповідальність лежить і на місцевих бюджетах. Уряд уже виконав значну частину роботи зі свого боку: виділено 22,8 млрд грн на побудову першочергового захисту енергетичних об’єктів та підключення наявних когенераційних установок і блочно-модульних котелень", – додала вона. 

Прем’єра нагадала, що урядом було визначено механізм співфінансування з урахуванням особливих потреб прифронтових регіонів: для більшості областей зберігаємо співфінансування на рівні не менше 20%, для прифронтових – менше навантаження, до 10%.

"Окремо обговорили питання макрофінансової стабільності держави. Очікуємо надходження першого траншу позики ЄС у межах нового пакета підтримки загальним обсягом 90 млрд євро, який буде спрямований на потреби оборони та бюджетної підтримки, зокрема соціальних виплат", – додала вона.

Теги: #регіони #опалювальний_сезон #свириденко #енергетика

15:37 07.05.2026
"Нафтогаз" заблокував рахунки 69 ТКЕ, що зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до зими – Асоціація міст України

