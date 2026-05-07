Заступник голови Рівненської облради Свисталюк отримав 9 років за хабарництво на земельних питаннях

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила в четвер вирок заступнику голови Рівненської обласної ради, якого викрили на одержанні близько пів мільйона гривень неправомірної вигоди від підприємця за сприяння передачі підприємцеві у власність землі під придбаним ним дитячим санаторієм, повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

"Суд визнав посадовця винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функцій представника місцевого самоврядування, на строк 3 роки, та конфісковано частину майна – 500 тис. грн, які зберігаються на депозитному рахунку ВАКС", – йдеться в повідомленні без вказування імені чиновника.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" власне проінформоване джерело в правоохоронних органах, мова йде про члена "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергія Свисталюка, 1971 р.н., який був обраний заступником голови Рівненської обласної ради восьмого скликання у вересні 2022 року.

Його було викрито на хабарі від приватного підприємця ще у 2024 році, а відповідні кошти він отримав ще у 2022-23 рр. "У 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонував, та в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він перебував. Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій", – повідомляє САП.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.