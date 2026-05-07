Інтерфакс-Україна
Події
15:59 07.05.2026

Заступник голови Рівненської облради Свисталюк отримав 9 років за хабарництво на земельних питаннях

2 хв читати
Заступник голови Рівненської облради Свисталюк отримав 9 років за хабарництво на земельних питаннях

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила в четвер вирок заступнику голови Рівненської обласної ради, якого викрили на одержанні близько пів мільйона гривень неправомірної вигоди від підприємця за сприяння передачі підприємцеві у власність землі під придбаним ним дитячим санаторієм, повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

"Суд визнав посадовця винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функцій представника місцевого самоврядування, на строк 3 роки, та конфісковано частину майна – 500 тис. грн, які зберігаються на депозитному рахунку ВАКС", – йдеться в повідомленні без вказування імені чиновника.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" власне проінформоване джерело в правоохоронних органах, мова йде про члена "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергія Свисталюка, 1971 р.н., який був обраний заступником голови Рівненської обласної ради восьмого скликання у вересні 2022 року.

Його було викрито на хабарі від приватного підприємця ще у 2024 році, а відповідні кошти він отримав ще у 2022-23 рр. "У 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонував, та в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він перебував. Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій", – повідомляє САП.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Теги: #вакс #рівненщина #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 07.05.2026
У Рівненському краєзнавчому музеї стартує проєкт про легендарні експонати

У Рівненському краєзнавчому музеї стартує проєкт про легендарні експонати

16:43 05.05.2026
Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

18:03 04.05.2026
Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

19:10 01.05.2026
ВАКС почав розгляд по суті справи про заволодіння 206 млн грн Укргазбанку

ВАКС почав розгляд по суті справи про заволодіння 206 млн грн Укргазбанку

11:43 01.05.2026
На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

22:03 30.04.2026
ВАКС зменшив заставу для ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва до 50 млн грн

ВАКС зменшив заставу для ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва до 50 млн грн

16:16 29.04.2026
САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

14:32 29.04.2026
ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

ВАКС стягнув 7,3 млн грн необґрунтованого активу з родини посадовця ДМС Хмельниччини

16:30 28.04.2026
Суд обмежив час захисту на ознайомлення з матеріалами розслідування у справі Тимошенко – САП

Суд обмежив час захисту на ознайомлення з матеріалами розслідування у справі Тимошенко – САП

15:17 28.04.2026
ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Царьова

ВАЖЛИВЕ

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі Віткоффом – джерело

Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

ОСТАННЄ

Кабмін оновив порядок формування індикативної собівартості за навчання в прифронтових і переміщених вишах

Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

"Ліси України" залучили авіацію та спецтехніку для гасіння масштабних пожеж на Закарпатті, Львівщині та Київщині

Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників України у 2026р

У Києві відчинився клуб для падельної спільноти

Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

СБУ затримала у Кропивницькому поплічницю РФ, яка намагалася реєструвати "Старлінки" для ворога

Опитування: 59% українців сприймають членство в ЄС позитивно, 6% – негативно

Зеленський: українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до ВПК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА