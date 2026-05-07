Інтерфакс-Україна
15:55 07.05.2026

Кабмін оновив порядок формування індикативної собівартості за навчання в прифронтових і переміщених вишах

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка вдосконалює порядок розрахунку мінімального розміру плати за навчання в прифронтових закладах вищої освіти на основі індикативної собівартості, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Рішення уточнює, що під час розрахунку індикативної собівартості не враховуються кошти, які заклади вищої освіти отримують унаслідок застосування показника регіональної підтримки", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що показник регіональної підтримки застосовують у формулі державного фінансування для посилення інституційної спроможності ЗВО, що працюють у регіонах зі складнішими безпековими умовами, та для переміщених університетів. 

Зокрема, уряд визначив, що ця підтримка не має впливати на розмір мінімальної плати за контрактне навчання для студентів. 

Також зазначається, що ця постанова врегульовує низку технічних аспектів розрахунку собівартості в закладах вищої освіти.

