Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

Проєкт нового Цивільного кодексу не дискримінує ЛГБТ-спільноту, стверджує голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Те, що Цивільний кодекс якимось чином обмежує права ЛГБТ-спільноти не відповідає дійсності", – заявив Стефанчук у відео, оприлюдненому в Фейсбуці у четвер.

Він нагадав, що під час роботи над проєктом закону була досягнута домовленість: у разі виникнення суперечок щодо окремих положень, вони залишаються у редакції відповідно до чинного законодавства України.

"Ви бачили великі дискусії щодо тих чи інших положень, зокрема, щодо шлюбу з 14 років, щодо інших речей, які збурили українське суспільство, І в цьому проєкті Цивільного кодексу вони скасовані, тому що ми використали цей принцип... Це ж стосується і питань, пов’язані з ЛГБТ-сім’ями, ЛГБТ-шлюбами", – зазначив Стефанчук.

Він також наголосив, що голосував та підписував Стамбульську конвенцію.

"Але я чітко розумію, що будь-які речі, які не повною мірою відповідають статті 51 Конституції України, безперечно будуть породжувати суперечки в тексті цивільного кодексу. Саме тому ми залишили це регулювання так, як воно сьогодні існує в Україні", – сказав Стефанчук.

Однак він зазначив, що народні депутати у праві виступати з ініціативами щодо перегляду цього положення, а Верховна Рада матиме можливість висловити свою позицію стосовно таких пропозицій.

"Але мені здається, що треба бути чесними з самим собою. Якщо ми домовилися, що суперечні речі ми не закладаємо в проєкт Цивільного кодексу, то їх там не має бути", – наголосив спікер.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 квітня ухвалила у першому читанні новий Цивільний кодекс (№15150). 5 травня Стефанчук у Фейсбуці почав спростовувати міфи, які існують у суспільстві щодо проєкту Цивільного кодексу.