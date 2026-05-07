Інтерфакс-Україна
Події
15:48 07.05.2026

Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

2 хв читати
Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

Проєкт нового Цивільного кодексу не дискримінує ЛГБТ-спільноту, стверджує голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Те, що Цивільний кодекс якимось чином обмежує права ЛГБТ-спільноти не відповідає дійсності", – заявив Стефанчук у відео, оприлюдненому в Фейсбуці у четвер.

Він нагадав, що під час роботи над проєктом закону була досягнута домовленість: у разі виникнення суперечок щодо окремих положень, вони залишаються у редакції відповідно до чинного законодавства України.

"Ви бачили великі дискусії щодо тих чи інших положень, зокрема, щодо шлюбу з 14 років, щодо інших речей, які збурили українське суспільство, І в цьому проєкті Цивільного кодексу вони скасовані, тому що ми використали цей принцип... Це ж стосується і питань, пов’язані з ЛГБТ-сім’ями, ЛГБТ-шлюбами", – зазначив Стефанчук.

Він також наголосив, що голосував та підписував Стамбульську конвенцію.

"Але я чітко розумію, що будь-які речі, які не повною мірою відповідають статті 51 Конституції України, безперечно будуть породжувати суперечки в тексті цивільного кодексу. Саме тому ми залишили це регулювання так, як воно сьогодні існує в Україні", – сказав Стефанчук.

Однак він зазначив, що народні депутати у праві виступати з ініціативами щодо перегляду цього положення, а Верховна Рада матиме можливість висловити свою позицію стосовно таких пропозицій.

"Але мені здається, що треба бути чесними з самим собою. Якщо ми домовилися, що суперечні речі ми не закладаємо в проєкт Цивільного кодексу, то їх там не має бути", – наголосив спікер.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 квітня ухвалила у першому читанні новий Цивільний кодекс (№15150). 5 травня Стефанчук у Фейсбуці почав спростовувати міфи, які існують у суспільстві щодо проєкту Цивільного кодексу.

Теги: #лгбт_спільнота #цивільний_кодекс #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:42 06.05.2026
Стефанчук обговорив із прем'єром Португалії оборонну співпрацю, євроінтеграційний курс України та порушення Росією запропонованого перемир'я

Стефанчук обговорив із прем'єром Португалії оборонну співпрацю, євроінтеграційний курс України та порушення Росією запропонованого перемир'я

17:22 06.05.2026
Стефанчук: Термін "доброзвичайність" у проєкті Цивільного кодексу замінює пострадянські "моральні засади суспільства"

Стефанчук: Термін "доброзвичайність" у проєкті Цивільного кодексу замінює пострадянські "моральні засади суспільства"

14:44 06.05.2026
Стефанчук спростовує міфи щодо підготовки та обговорення Цивільного кодексу

Стефанчук спростовує міфи щодо підготовки та обговорення Цивільного кодексу

13:05 06.05.2026
РФ прикривається розмовами про перемир'я, щоб перезарядити зброю, – Стефанчук

РФ прикривається розмовами про перемир'я, щоб перезарядити зброю, – Стефанчук

21:10 05.05.2026
Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством

Качка: Єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу – це його прийняття суспільством

12:40 05.05.2026
За ініціативою України створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до ЄС – Стефанчук

За ініціативою України створено неформальне об'єднання парламентів країн-кандидатів на вступ до ЄС – Стефанчук

13:01 04.05.2026
Стефанчук: Підтримка України та санкції проти РФ залишаються критично важливими

Стефанчук: Підтримка України та санкції проти РФ залишаються критично важливими

17:32 01.05.2026
Запропонована новим Цивільним кодексом необхідність доводити дійсність договору зачіпає базову логіку цивільного права – юрист

Запропонована новим Цивільним кодексом необхідність доводити дійсність договору зачіпає базову логіку цивільного права – юрист

17:09 01.05.2026
Щодо проєкту нового Цивільного кодексу доцільно дискутувати про питання визнання договорів недійсними – юрист

Щодо проєкту нового Цивільного кодексу доцільно дискутувати про питання визнання договорів недійсними – юрист

16:23 01.05.2026
Прийняття нового Цивільного кодексу у запропонованому вигляді змусить бізнес змінити стандарти поведінки у цивільному обороті – думка

Прийняття нового Цивільного кодексу у запропонованому вигляді змусить бізнес змінити стандарти поведінки у цивільному обороті – думка

ВАЖЛИВЕ

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі Віткоффом – джерело

Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

ОСТАННЄ

"Ліси України" залучили авіацію та спецтехніку для гасіння масштабних пожеж на Закарпатті, Львівщині та Київщині

Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників України у 2026р

У Києві відчинився клуб для падельної спільноти

Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

СБУ затримала у Кропивницькому поплічницю РФ, яка намагалася реєструвати "Старлінки" для ворога

Опитування: 59% українців сприймають членство в ЄС позитивно, 6% – негативно

Зеленський: українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до ВПК

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі Віткоффом – джерело

ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА