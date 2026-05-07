"Ліси України" залучили авіацію та спецтехніку для гасіння масштабних пожеж на Закарпатті, Львівщині та Київщині

Державне підприємство "Ліси України" за останню добу ліквідувало 20 лісових пожеж на загальній площі 18,2 га, найбільше займань зафіксовано на Київщині (6), Харківщині (5) та Чернігівщині (2), повідомила пресслужба ДП у четвер.

Згідно з повідомленням, поодинокі випадки вогню також приборкали на Волині, Житомирщині, Херсонщині, Сумщині та Івано-Франківщині. Окрім того, фахівцям вдалося локалізувати сім масштабних осередків на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині, Київщині та Харківщині.

"Складна ситуація виникла через тривалу посушливу погоду та аномально високі температури повітря, як для початку травня. Наразі в Україні триває надзвичайний рівень пожежної небезпеки в усіх регіонах", – зазначається в повідомленні.

За даними держпідприємства, на Львівщині у Волицькому лісництві зупинено вогонь на площі 35 га (причина – падіння дерева на ЛЕП), а у Річківському та Михайлівському лісництвах пожежу локалізовано на 94,5 га. На Закарпатті поблизу Воловця триває ліквідація займання в гірських лісах на площі 75 га із залученням авіації та сотень рятувальників. На Рівненщині в Клесівському надлісництві вогонь охопив 15 га через перекидання полум’я з територій інших землекористувачів.

В Ізюмському надлісництві на Харківщині, за 20 км від лінії фронту, лісівники вчасно зафіксували та зупинили пожежу на площі 12 га, що дозволило врятувати лісовий масив площею понад 5 тис. га.

До гасіння залучено нові пожежні автомобілі, трактори з плугами для прокладання мінералізованих смуг та лісопожежні модулі. ДП "Ліси України" закликає громадян утриматися від відвідування лісів у період надзвичайної пожежної небезпеки.