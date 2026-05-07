15:44 07.05.2026

"Ліси України" залучили авіацію та спецтехніку для гасіння масштабних пожеж на Закарпатті, Львівщині та Київщині

Фото: Ліси України

Державне підприємство "Ліси України" за останню добу ліквідувало 20 лісових пожеж на загальній площі 18,2 га, найбільше займань зафіксовано на Київщині (6), Харківщині (5) та Чернігівщині (2), повідомила пресслужба ДП у четвер.

Згідно з повідомленням, поодинокі випадки вогню також приборкали на Волині, Житомирщині, Херсонщині, Сумщині та Івано-Франківщині. Окрім того, фахівцям вдалося локалізувати сім масштабних осередків на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині, Київщині та Харківщині.

"Складна ситуація виникла через тривалу посушливу погоду та аномально високі температури повітря, як для початку травня. Наразі в Україні триває надзвичайний рівень пожежної небезпеки в усіх регіонах", – зазначається в повідомленні.

За даними держпідприємства, на Львівщині у Волицькому лісництві зупинено вогонь на площі 35 га (причина – падіння дерева на ЛЕП), а у Річківському та Михайлівському лісництвах пожежу локалізовано на 94,5 га. На Закарпатті поблизу Воловця триває ліквідація займання в гірських лісах на площі 75 га із залученням авіації та сотень рятувальників. На Рівненщині в Клесівському надлісництві вогонь охопив 15 га через перекидання полум’я з територій інших землекористувачів.

В Ізюмському надлісництві на Харківщині, за 20 км від лінії фронту, лісівники вчасно зафіксували та зупинили пожежу на площі 12 га, що дозволило врятувати лісовий масив площею понад 5 тис. га.

До гасіння залучено нові пожежні автомобілі, трактори з плугами для прокладання мінералізованих смуг та лісопожежні модулі. ДП "Ліси України" закликає громадян утриматися від відвідування лісів у період надзвичайної пожежної небезпеки.

Теги: #ліси_україни #авіація #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 07.05.2026
Рятувальники локалізували пожежі у лісництвах на Закарпатті та Рівненщині

19:44 06.05.2026
На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

13:14 06.05.2026
Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

14:57 04.05.2026
Команда ДП «Ліси України» на чолі з Юрієм Болоховцем забезпечила рекордне зростання надходжень до бюджету

14:52 04.05.2026
ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

01:16 03.05.2026
У Києві рятувальники загасили пожежу в трьох будинках – ДСНС

18:29 29.04.2026
ДП "Ліси України" у І кв.-2026р збільшило прибуток у 3,7 раза

12:14 29.04.2026
"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

00:44 29.04.2026
Харків під ворожою атакою, удари спровокували пожежі, є постраждала

18:52 28.04.2026
Зеленський анонсував кадрові зміни в "Лісах Україні" через численні повідомлення про проблеми в галузі

