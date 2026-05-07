15:41 07.05.2026

Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників України у 2026р

Кабінет міністрів затвердив план заходів з відзначення у 2026 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітеті територіальну цілісність країни, повідомило Міністерство у справах ветеранів.

Зокрема, з нагоди Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня, планується проведення низки національно-патріотичних заходів: пам’ятні заходи на Михайлівській площі біля Стіни Пам’яті у Києві та інших населених пунктах біля пам’ятників, меморіальних знаків, місць поховань Захисників і Захисниць України, за участі ветеранської спільноти, членів сімей загиблих (померлих) Захисників, представників сектору безпеки і оборони, громадськості; приспущення Державного Прапора України на будівлях держорганів, дипломатичних установ за кордоном, державних підприємств, організацій, а також у військових частинах і на кораблях; проведення заходів із вшанування пам’яті на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК), у тому числі за участі представників іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні; під час загальнонаціональної хвилини мовчання – зупинка роботи держорганів, місцевої влади, підприємств, установ і організацій (крім тих, що працюють безперервно), а також зупинка руху громадського та приватного транспорту.

Зазначається, що окрема увага буде приділена освітнім ініціативам: для навчальних закладів будуть підготовлені тематичні методичні та інформаційні матеріали, які рекомендують використовувати під час першого уроку у 2026/27 навчальному році за участю ветеранів й ветеранок.

Крім того заплановано проведення тематичних виставок, видання наукових праць, документальних збірок, енциклопедичних та науково-популярних матеріалів. 

"Вшанування полеглих Захисників і Захисниць України є важливим проявом національної єдності, поваги та вдячності до тих, хто захищав нашу країну, а також нагадуванням світу про спільну відповідальність за захист свободи й демократичних цінностей", – зазначили в Мінветеранів.

