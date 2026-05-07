У Києві відчинився клуб для падельної спільноти

Фото: SVITO Padel Club

Падел-клуб SVITO Padel Club на території простору GARAGE (вул. Межигірська, 82, Київ), заснований українськими тенісистами Еліною Світоліною та Сергєм Стаховським, розпочав роботу.

Як повідомили організатори агентству “Інтерфакс-Україна”, загальна площа об'єкта становить понад 2,3 тис. кв. м, з яких 1800 кв. м відведено під ігрову зону із сімома критими кортами. Ще 549 кв. м займають спільні зони, реалізовані у партнерстві зі спортивним клубом Smartass, що включають лаунж-зону, роздягальні та душові. Інфраструктура також включає концепт-стор із формою та аксесуарами.

“Падел для нас - нова зацікавленість, яка переросла у бажання розвивати цей напрям в Україні. Для нас було важливо створити місце, де гість отримує цілісний досвід - від якості інфраструктури до підходу до тренувального процесу”, - зазначають засновники клубу.

Спортивний простір орієнтований на гравців із різним рівнем підготовки, пропонуючи індивідуальні та групові тренування. За розрахунками засновників, максимальна пропускна здатність клубу за повної щогодинної завантаженості кортів може сягати близько 450 осіб на добу.

Взаємодія з резидентами організована через систему онлайн-бронювання часу, кортів та інвентарю. У планах клубу - проведення турнірів та запуск формату Founders Days (відкриті матчі та тренування за участю засновників).

“Падел обрали як спорт із нижчим порогом входження — включитися в гру та отримувати задоволення можна вже з першого заняття. Тут працюватимуть із різними рівнями підготовки: передбачені індивідуальні та групові тренування, зрозумілий розклад і можливість поступово переходити між рівнями”, - пояснюють засновники.

Падел (англ. padel) - це популярний ракетковий вид спорту, що поєднує елементи тенісу та сквошу. Зазвичай у нього грають парами. Гра ведеться спеціальними твердими ракетками без струн і легким м'ячем.