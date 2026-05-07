Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

Правоохоронні органи проводять обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтва та приватному Київському університеті культури.

"На даний час в межах кримінального провадження проводяться обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтва та приватному вищому навчальному закладі "Київський університет культури", зокрема в приміщенні закладів, офісних приміщеннях поряд із навчальними закладами та місцями проживання службових осіб навчальних закладів", – сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора.

Як повідомлялося, 27 березня правоохоронні органи повідомили, що службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міносвіти організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти. Зокрема, впродовж 2022-2023 років у межах програми "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики" з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомили, що серед інших, обшуки пройшли у колишнього ректора Київського університету культури Михайла Поплавського.

Пізніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що чиновники, які фігурують в справі про розтрату державних коштів в Університеті культури, не були частиною його команди і на сьогодні не працюють в Міносвіти. Він розповів, що у 2024 році міністерство виявило одну зі схем, яка могла призводити до привласнення держкоштів, передбачених на фінансування вищої освіти, і усі матеріали були передані правоохоронним органам.