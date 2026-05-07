14:45 07.05.2026

Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

Майже 6 тисяч російських дронів і ракет перехопила українська протиповітряна оборона у квітні 2026 року, загальна її ефективність у квітні склала 88,5%.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України в четвер, в окремі дні збивалося 92-95% цілей.

"За місяць ворог випустив: 6583 дронів – збито або подавлено 5861 (89%); 141 крилату та балістичну ракету – збито 89 (понад 63%)", – йдеться в повідомленні.

Наймасованіша атака дронами припала на 1 квітня, коли окупанти запустили по Україні 700 БпЛА. Комбіновані удари по 600-700 дронів й ракет відбулися 3, 16 та 25 квітня, а 15 квітня російські окупанти одночасно запустила 21 крилату ракету, з яких українська ППО збила 20.

"Найбільшою проблемою залишається відбиття ударів балістичними ракетами. Протидіяти їм можуть системи Patriot, але Україні бракує ракет до цих комплексів", – констатують в оборонному відомстві.

