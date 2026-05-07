СБУ затримала у Кропивницькому поплічницю РФ, яка намагалася реєструвати "Старлінки" для ворога

Служба безпеки України (СБУ) у Кропивницькому (Кіровоградська обл.) затримала місцеву безробітну, яку ворог залучив до співпраці для реєстрації станцій інтернет-зв’язку в інтересах РФ, повідомила українська спецслужба.

"Як з’ясувало розслідування, спочатку фігурантка оформила один Старлінк на себе і планувала передати його реквізити до країни-агресора. У подальшому зловмисниця намагалася залучити до співпраці з російськими спецслужбістами чотирьох своїх знайомих з регіону", – йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що за обіцянку швидкого заробітку з РФ вони мали зареєструвати на себе та своїх близьких більше десятка терміналів "Старлінк" і передати відповідну інформацію рашистам.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігурантку, заблокували зареєстровану на неї супутникову станцію і запобігли залученню підставних осіб до підривної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.