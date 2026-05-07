Зеленський: українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до ВПК

Україна завдала своїх далекобійних санкцій у Пермі, Челябінську й Єкатеринбурзі, російському керівництву неодноразово пропонували рухатися назустріч миру, а у відповідь – лише удари, саме тому далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до ВПК, заявив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, – а також у Єкатеринбурзі – майже 2 тисячі кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

"Ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися назустріч миру. У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії", – наголосив він.

За словами президента, Росія кожного дня може зробити вибір і зупинити свою війну.

"І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради", – зазначив Зеленський.

Він додав, що треба встановлювати мир, а" не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня".

Глава держави подякував усім, хто допомагає Росії усвідомити те, що потрібен мир.