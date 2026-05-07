14:01 07.05.2026

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі Віткоффом – джерело

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Рустем Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердило джерело, наближене до української переговорної команди.

6 травня Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що Умєров, як очікується, вже цього тижня відправиться до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов на початку квітня заявляв, що американська делегація на чолі з Віткоффом і радником президента США Джаредом Кушнером може відвідати Київ невдовзі після Великодня. Проте візит досі так і не відбувся.

У березні українська переговорна команда приїздила до США переговори за участю переговірників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

