13:54 07.05.2026

ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

Європейський союз не збирається вживати будь-які дії щодо своєї дипломатичної місії в Києві напередодні 9 травня, незважаючи на так звані попередження російських агресорів евакуюватися через можливі атаки на столицю України.

Це випливає зі слів речника Європейської комісії із закордонних справ Ануара Ель-Ануні, які він сказав у четвер в Брюсселі, коментуючи на прохання журналістів відповідні новини з РФ.

"Публічні погрози Росії напасти на Київ є частиною її безрозсудної тактики ескалації. Росія знову обурливо намагається звинуватити Україну у власній агресивній війні, агресивній війні Росії проти України. Що стосується нас, ЄС, ми не змінимо своєї позиції чи присутності в Києві", – сказав Ель-Ануні.

Речник констатував, що атаки росіян є "щоденною реальністю в Києві та інших частинах України". "Давайте також будемо відвертими: за останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним місіям у Києві, включаючи делегацію ЄС, своїми безрозсудними атаками. Росія атакує Київ та інші міста по всій Україні, і це – щодня, вбиваючи невинних громадян та атакуючи інфраструктуру. З огляду на це, незважаючи на давні спроби України закликати до припинення вогню та миру, включаючи нещодавню пропозицію президента Зеленського, Росія ніколи, ніколи не виявляла жодних серйозних намірів зупинити війну, а натомість продовжує ескалацію та вбивства", – наголосив Ель-Ануні.

