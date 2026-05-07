Існуюча система мобілізації має змінитися через заміну способів ведення війни, демобілізація можлива – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний називає заклики демобілізувати військовослужбовців під час війни політичним популізмом, у той же час зазначає, що це технічно можливо на умов проведення низки заходів із реформування ЗСУ.

"При абсолютно закономірних еволюційних необхідностях переглянути систему мобілізації, існують й універсальні для всіх воєнних конфліктів причини: постійні втрати у Збройних Силах, які вимагають відновлення; поступова "втома від війни" цивільного населення, та як наслідок – низька мотивація служити та воювати у значної частки вже мобілізованих. Усе це призводить до необхідності запровадження так званої розумної мобілізації, побудованої з урахуванням саме розвитку науково технічного прогресу та необхідності тривалої війни на усій території країни в умовах очевидної демографічної кризи", – сказав Залужний під час виступу на Defence24 Days conference (Варшава).

За його словами, можна говорити про різні моделі такої мобілізації від часткової передачі частини функцій війни приватним військовим компаніям до більш структурованої загальнонаціональної системи з чіткими термінами служби, підготовки і ротацій.

"Проте найголовніше – без реформування Збройних сил, системи підготовки мобілізаційного резерву та всієї системи бойової підготовки, без радикальної реформи військово-промислового комплексу та термінового переходу до виробництва озброєння, необхідного для зменшення втрат серед людей, такий розумний підхід буде неможливий. Потрібна абсолютно нова розумна доктрина… Тоді і сама демобілізація стає можливою, але лише як результат проведених заходів, а не як самоціль", – сказав ексголовнокомандувач ЗСУ.

При цьому Залужний наголосив, що "наразі Україна веде війну за виживання з ворогом, який переважає у кількості населення та в ресурсах, тому в нинішніх українських реаліях всі заклики демобілізувати військових є нічим іншим, як політичним популізмом, що не має за собою жодного сенсу".

"Події, що розвиваються зараз, зробили очевидним факт, що мобілізація і порядок проходження служби – це база будь-якого варіанту подальшого продовження війни. Лише вирішивши ці питання в умовах демографічної і економічної кризи, можливо в подальшому реалізовувати більш амбітні цілі. Проте вирішення цього надскладного питання можливе не шляхом декларування цілей, а лише у наслідок складного процесу визначення необхідних кроків і розробки детального покрокового плану реалізації", – зазначив він.

Дипломат констатував, що в Україні часто спекулюють на тему демобілізації під час повномасштабної війни, але якщо звернутися до історичного досвіду, то "аналогії та логіки масової демобілізації саме під час війни знайти неможливо". У той же час він наголосив, що якщо вести мову про наповнення і підтримання бойових можливостей, забезпечених людськими та економічними ресурсами в ході мобілізації, то можна побачити залежність бойових можливостей перш за все від рівня розвитку науково-технічного прогресу і його впливу на зброю.

"Система мобілізації, яка передбачає у ході ведення війни підтримання необхідного рівня бойових можливостей, має змінитися через заміну способів ведення війни. Дійсно, це нове і небезпечне явище через свою унікальність і відсутність історичних прикладів. Проте і за відому історію людства, роботи прийшли на війну вперше… На часі конче необхідно створення технологій захисту від уражень саме безпілотних систем, в першу чергу, людини. Це чи не єдиний фактор, що унеможливлює створення необхідного паритету військової сили", – сказав Залужний.