Рятувальники локалізували пожежі у лісництвах на Закарпатті та Рівненщині

Масштабні пожежі на території лісництв Закарпаття та Рівненщини локалізовано, відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління окремих осередків, повідомляє ДСНС.

"На території Верхньо-Воловецького лісництва вогонь пройшов площу близько 75 га. На територіях Клесівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК "Селянський ліс" вогонь пройшов площу близько 90 га", – йдеться у телеграм-каналі служби в четвер.

До гасіння на Закарпатті залучено 217 людей та 30 од. техніки. На Рівненщині працює 51 людина та 13 од. техніки.

Окрім працівників ДСНС, гасінням пожеж зайняті лісівники та волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Загрози населеним пунктам немає. Роботи з ліквідації пожеж все ще тривають.