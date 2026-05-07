Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

Від початку доби і на ранок було зафіксовано близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій РФ на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів, це свідчить, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що її турбує, – це короткострокова тиша на Червоній площі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зафіксовані значні пошкодження цивільних об’єктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі Укрзалізниці в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню. Усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив, що Україна діятиме справедливо – "з дня на день".

"Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії", – заявив президент.

Глава держави зазначив, що Україна працює заради того, щоб мир був досягнутий.

"Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії", – резюмував Зеленський.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив у четвер, що РФ оголосила про перемир’я на період 8 і 9 травня. Реакції з боку Росії на заяву Зеленського про перемир’я з 6 травня не було.