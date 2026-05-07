12:54 07.05.2026

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

У п’ятницю, 8 травня, у західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у більшості південних та центральних областей 7-12°; вдень 20-25°, на сході країни до 28°, у західних областях 15-20°.

У Києві 8 травня без опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 травня найвища температура вдень була  28,2 в 1907р., найнижча вночі  0,5 в 1953р.

У суботу, 9 травня, у більшості північних та центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, на Лівобережжі 10-15°; вдень 18-23°, на заході країни 13-18°.

У Києві 9 травня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

