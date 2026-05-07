Нафтові резервуари понівечені в Латвії через падіння безпілотника, можливо, він міг прилетіти з України – влада

Чотири порожні нафтові резервуари понівечені в латвійському м. Резекне (на сході країни) внаслідок падіння дрона, ідеться в повідомленні на сайті Державної пожежно-рятувальної служби Латвії.

В одного з резервуарів тліла обшивка площею 30 кв. м, яку було оперативно загашено. Під час перевірки нафтових резервуарів тепловізором підвищеної температури в них виявлено не було.

На місці події працювали пожежники з шістьма автоцистернами та автодрабинами, а також поліція і Національні збройні сили.

Зі свого боку в повідомленні Державної поліції йдеться, що оперативні служби виявили на об’єкті зберігання нафти в Резекне уламки дрона. Поліція порушила кримінальну справу відповідно до розділу Кримінального кодексу "Злочини проти держави". Правоохоронні органи продовжують розслідування.

Коментуючи ситуацію з дронами, латвійський міністр оборони Андріс Спрудс заявив у телеефірі, що, згідно з попередніми даними, до Латвії могли залетіти дрони, спрямовані з українського боку в бік Росії.