Інтерфакс-Україна
Події
12:39 07.05.2026

Нафтові резервуари понівечені в Латвії через падіння безпілотника, можливо, він міг прилетіти з України – влада

1 хв читати
Нафтові резервуари понівечені в Латвії через падіння безпілотника, можливо, він міг прилетіти з України – влада
Фото: LETA

Чотири порожні нафтові резервуари понівечені в латвійському м. Резекне (на сході країни) внаслідок падіння дрона, ідеться в повідомленні на сайті Державної пожежно-рятувальної служби Латвії.

В одного з резервуарів тліла обшивка площею 30 кв. м, яку було оперативно загашено. Під час перевірки нафтових резервуарів тепловізором підвищеної температури в них виявлено не було.

На місці події працювали пожежники з шістьма автоцистернами та автодрабинами, а також поліція і Національні збройні сили.

Зі свого боку в повідомленні Державної поліції йдеться, що оперативні служби виявили на об’єкті зберігання нафти в Резекне уламки дрона. Поліція порушила кримінальну справу відповідно до розділу Кримінального кодексу "Злочини проти держави". Правоохоронні органи продовжують розслідування.

Коментуючи ситуацію з дронами, латвійський міністр оборони Андріс Спрудс заявив у телеефірі, що, згідно з попередніми даними, до Латвії могли залетіти дрони, спрямовані з українського боку в бік Росії.

Теги: #резервуар #влучання #резекне #латвія #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 06.05.2026
Латвія виділила EUR100 тис. на підтримку України

Латвія виділила EUR100 тис. на підтримку України

14:05 05.05.2026
Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

14:03 05.05.2026
ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

13:18 05.05.2026
У Латвії почалися навчання НАТО

У Латвії почалися навчання НАТО

04:46 05.05.2026
Україна вітає Латвію з Днем відновлення незалежності

Україна вітає Латвію з Днем відновлення незалежності

14:01 03.05.2026
Влучання в багатоповерховий будинок зафіксовано у Кривому Розі – Вілкул

Влучання в багатоповерховий будинок зафіксовано у Кривому Розі – Вілкул

18:50 01.05.2026
Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

23:31 28.04.2026
Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

23:31 28.04.2026
Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

16:59 28.04.2026
Латвія передасть Україні додаткові бойові броньовані машини "CVR(T)"

Латвія передасть Україні додаткові бойові броньовані машини "CVR(T)"

ВАЖЛИВЕ

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

ОСТАННЄ

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

Жителька прикордоння Сумської області загинула під час обстрілу, коли пасла корів

СБУ викрила трьох блогерів, які "зливали" позиції Сил оборони у соцмережах

У Харкові вже 9 постраждалих, у тому числі троє дітей

Спецпрокуратура стягнула з виконавця понад 10 млн грн за оборонним контрактом

На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

Директорка УЦОЯО до учасників НМТ: Змістовною підготовкою займатися дещо пізно, але варто ознайомитися з техніками тестування

Четверо мирних мешканців, зокрема дитина, постраждали через удар БпЛА по Харкову

Кабмін об'єднав Український науковий центр екології моря з НАНЦ

Мінкультури просить Рівненську ОВА здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходи реагування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА