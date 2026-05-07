Інтерфакс-Україна
Події
12:36 07.05.2026

Жителька прикордоння Сумської області загинула під час обстрілу, коли пасла корів

1 хв читати

Внаслідок російського обстрілу загинула 56-річна мешканка одного з населених пунктів Краснопільської громади Сумського району, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Жінка пасла корів, коли поруч розірвався ворожий снаряд. Вона отримала вкрай важкі травми. Односельці відвезли поранену назустріч медикам, однак, на жаль, травми виявилися несумісними з життям", – написав Григоров у телеграм у четвер.

За його словами, внаслідок удару постраждала худоба.

Григоров наголосив, що подія сталася в прикордонні, де ризик залишатися є вкрай високим, та закликав жителів евакуюватися у більш безпечні місця.

Територія Краснопільської громади безпосередньо межує з РФ на сході. До неї входять п’ять селищ та 38 сіл, сукупне населення яких до повномасштабного вторгнення РФ становило 16 тис. Зараз бойові дії ведуться безпосередньо на території громади, декілька населених пунктів окуповано ворогом.

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 07.05.2026
Четверо мирних мешканців, зокрема дитина, постраждали через удар БпЛА по Харкову

Четверо мирних мешканців, зокрема дитина, постраждали через удар БпЛА по Харкову

10:25 07.05.2026
Підсумки доби на Сумщині: четверо загиблих, 11 постраждалих через ворожі обстріли – ОК "Північ"

Підсумки доби на Сумщині: четверо загиблих, 11 постраждалих через ворожі обстріли – ОК "Північ"

08:10 07.05.2026
На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

20:34 06.05.2026
Одна людина загинула, дві поранені через авіаудари по Запоріжжю – ОВА

Одна людина загинула, дві поранені через авіаудари по Запоріжжю – ОВА

19:34 06.05.2026
Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

15:09 06.05.2026
На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

08:55 06.05.2026
Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинула пасажирка та постраждав чоловік – ОВА

Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинула пасажирка та постраждав чоловік – ОВА

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

08:54 05.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей та один загиблий

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей та один загиблий

08:23 05.05.2026
На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по приватному сектору

ВАЖЛИВЕ

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

ОСТАННЄ

СБУ викрила трьох блогерів, які "зливали" позиції Сил оборони у соцмережах

У Харкові вже 9 постраждалих, у тому числі троє дітей

Спецпрокуратура стягнула з виконавця понад 10 млн грн за оборонним контрактом

На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

Директорка УЦОЯО до учасників НМТ: Змістовною підготовкою займатися дещо пізно, але варто ознайомитися з техніками тестування

Кабмін об'єднав Український науковий центр екології моря з НАНЦ

Мінкультури просить Рівненську ОВА здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходи реагування

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє місцевих жителів загинуло – ОВА

Понад 190 га Чорнобильського заповідника використовували під агробізнес – прокуратура

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА