Жителька прикордоння Сумської області загинула під час обстрілу, коли пасла корів

Внаслідок російського обстрілу загинула 56-річна мешканка одного з населених пунктів Краснопільської громади Сумського району, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Жінка пасла корів, коли поруч розірвався ворожий снаряд. Вона отримала вкрай важкі травми. Односельці відвезли поранену назустріч медикам, однак, на жаль, травми виявилися несумісними з життям", – написав Григоров у телеграм у четвер.

За його словами, внаслідок удару постраждала худоба.

Григоров наголосив, що подія сталася в прикордонні, де ризик залишатися є вкрай високим, та закликав жителів евакуюватися у більш безпечні місця.

Територія Краснопільської громади безпосередньо межує з РФ на сході. До неї входять п’ять селищ та 38 сіл, сукупне населення яких до повномасштабного вторгнення РФ становило 16 тис. Зараз бойові дії ведуться безпосередньо на території громади, декілька населених пунктів окуповано ворогом.