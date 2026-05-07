СБУ викрила трьох блогерів, які "зливали" позиції Сил оборони у соцмережах

Служба безпеки України (СБУ) викрила нові факти несанкціонованого поширення даних про дислокацію Сил оборони: затримано трьох блогерів, які поширювали координати українських захисників у різних регіонах країни, повідомила українська спецслужба

"Так, на Донеччині викрито місцевого жителя, який "підсвічував" маршрути руху і тимчасового базування військових колон у Краматорську. Як встановило розслідування, відповідну інформацію блогер публікував у вигляді відеофайлів на власній сторінці у ТікТоку, яка отримала майже 100 тис. переглядів", - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

Повідомляється також про блогерів з Чернігівської області. Там затримано ще двох фігурантів, які адміністрували багатотисячні Телеграм-канали для поширення локацій українських військ та правоохоронців. Так, один з фігурантів поширив серед 17 тис. підписників координати блокпостів та маршрути переміщення поліцейських патрулів. Інший зловмисник – місцевий ухилянт, який переховувався вдома від мобілізації і одночасно розповсюджував на своїй сторінці із майже 6 тис. підписників напрямки руху мобільних груп ТЦК.

Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для "зливу" геолокацій Сил оборони. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації незаконних дій.