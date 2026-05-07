12:32 07.05.2026

СБУ викрила трьох блогерів, які "зливали" позиції Сил оборони у соцмережах

Служба безпеки України (СБУ) викрила нові факти несанкціонованого поширення даних про дислокацію Сил оборони: затримано трьох блогерів, які поширювали координати українських захисників у різних регіонах країни, повідомила українська спецслужба

"Так, на Донеччині викрито місцевого жителя, який "підсвічував" маршрути руху і тимчасового базування військових колон у Краматорську. Як встановило розслідування, відповідну інформацію блогер публікував у вигляді відеофайлів на власній сторінці у ТікТоку, яка отримала майже 100 тис. переглядів", - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

Повідомляється також про блогерів з Чернігівської області. Там затримано ще двох фігурантів, які адміністрували багатотисячні Телеграм-канали для поширення локацій українських військ та правоохоронців. Так, один з фігурантів поширив серед 17 тис. підписників координати блокпостів та маршрути переміщення поліцейських патрулів. Інший зловмисник – місцевий ухилянт, який переховувався вдома від мобілізації і одночасно розповсюджував на своїй сторінці із майже 6 тис. підписників напрямки руху мобільних груп ТЦК.

Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для "зливу" геолокацій Сил оборони. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації незаконних дій.

Теги: #блогери #сбу

22:49 06.05.2026
Працівника СБУ затримали за хабар у $34 тис. США – Офіс генпрокурора

14:19 06.05.2026
СБУ викрила ворожого агента, який організовував підпали військових авто у Києві

13:45 06.05.2026
"Альфа" зберігає лідерство серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи – СБУ

11:28 06.05.2026
ОК "Північ" заявило про повне сприяння слідству у справі щодо керівника Житомирського обласного ТЦК та СП

09:26 06.05.2026
Затримано керівника Житомирського обласного ТЦК за вимагання коштів із підприємця за "непризов" його працівників – СБУ

15:41 31.01.2025
РФ позбавила волі 18 кримських журналістів та блогерів – Кримська правозахисна група

22:19 24.11.2024
Сирський про зустріч із блогерами: привернення уваги до актуальних проблем фронту допомагає швидко на них реагувати

13:28 27.06.2024
СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали ворогові локації ЗСУ і ТЦК

12:33 10.05.2024
СБУ затримала блогерів, які знімали провокаційні стрими про ЗСУ

18:31 03.01.2024
СБУ викрила блогерів, які оприлюднили відео ворожих "прильотів" по Києву 2 січня

