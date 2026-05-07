Спецпрокуратура стягнула з виконавця понад 10 млн грн за оборонним контрактом

Господарський суд Києва у межах програми "Оборонний інтерес" ухвалив рішення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону щодо стягнення із суб’єкта господарювання коштів на суму понад 10 млн грн, які виникли із-за курсової різниці, повідомила Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

"Різниця коштів виникла внаслідок невчасної закупівлі іноземної валюти суб’єктом господарювання для проведення подальшого розрахунку з іноземним постачальником товарів оборонного призначення для потреб Нацгвардії", – йдеться у пресрелізі прокуратури у четвер.

Позивні вимоги обґрунтовані тим, що в кінці 2024 року між Нацгвардією та суб’єктом господарської діяльності був укладений контракт на поставку товарів оборонного призначення.

Але виконавець здійснював закупівлю іноземної валюти із порушенням строків у 14 днів для проведення розрахунків з іноземним постачальником, що призвело до збільшення курсу валюти.

"У подальшому це стало наслідком росту загальної суми контракту на понад 10 млн грн", підкреслює пресслужба.

У лютому 2026 року Спецпрокуратура звернулась із позовом в інтересах держави в особі Нацгвардії та підпорядкованій їй військовій частині щодо стягнення із виконавця державного контракту вищевказаної курсової різниці.

У квітні Госпсуд Києва ухвалив рішення про задоволення позову та зобов’язав суб’єкт господарювання сплатити на користь держави в особі Нацгвардії понад 10 млн. грн.