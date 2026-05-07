12:06 07.05.2026

На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

Затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима, а після скоєного втік з частини та переховувався від правоохоронців, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР за сприяння Військової служби правопорядку, Нацполіції та Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який жорстоко побив побратима. Відео ганебного вчинку опублікували ЗМІ. Після побиття ініціатор бійки самовільно залишив місце дислокації частини та кілька днів переховувався", – йдеться у повідомленні ДБР у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що чоловік намагався встановити серед особового складу власні "порядки", аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться підкорятися.

"1 травня він організував шикування, викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисту неприязнь, та почав його бити. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками", – розповіли у ДБР.

Коли військовослужбовець опритомнів – побиття продовжилося. Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон. Після інциденту потерпілого госпіталізували. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі його стан оцінюється як задовільний.

Після скоєного військовослужбовець втік з частини та переховувався від правоохоронців. Працівники ДБР і взаємодії з ВСП ЗСУ та іншими правоохоронцями встановили його місцеперебування та затримали. Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України), дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

