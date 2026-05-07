Директорка УЦОЯО до учасників НМТ: Змістовною підготовкою займатися дещо пізно, але варто ознайомитися з техніками тестування

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко порадила учасникам національного мультипредметного тесту (НМТ) ознайомитися з техніками тестування.

"Я б сказала, що змістовною підготовкою зараз займатися дещо пізно, потрібно було навчатися останні роки", – сказала Вакуленко на пресконференції в четвер в Києві.

Водночас вона зазначила, що учасникам НМТ наразі варто зосередитися на декількох речах: психологічна стабільність, стійкість і вміння себе заспокоїти.

Крім того, Вакуленко порадила ознайомитися з техніками тестування, щоб потім не витрачати час на зайві дії, зокрема, зорієнтуватися з якого предмету краще почати, скільки часу витрачати на завдання або як правильно працювати з довідником.

Як повідомлялося, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.