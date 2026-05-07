Інтерфакс-Україна
11:40 07.05.2026

Четверо мирних мешканців, зокрема дитина, постраждали через удар БпЛА по Харкову

Фото: Харківська ОВА

ЗС РФ вдарили БпЛА по Новобаварському району Харкова, спалахнула пожежа, постраждали четверо людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"До чотирьох збільшилася кількість постраждалих, серед них – одна дитина", – написав Терехов у телеграм-каналі.

За його інформацією, пошкоджено щонайменше 10 будинків, торгівельний павільйон, згорів автомобіль.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих 70-річна та 47-річна жінки, а також 60-річний чоловік.

Теги: #харківська_область #обстріл

