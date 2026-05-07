Четверо мирних мешканців, зокрема дитина, постраждали через удар БпЛА по Харкову

ЗС РФ вдарили БпЛА по Новобаварському району Харкова, спалахнула пожежа, постраждали четверо людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"До чотирьох збільшилася кількість постраждалих, серед них – одна дитина", – написав Терехов у телеграм-каналі.

За його інформацією, пошкоджено щонайменше 10 будинків, торгівельний павільйон, згорів автомобіль.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих 70-річна та 47-річна жінки, а також 60-річний чоловік.