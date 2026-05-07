11:32 07.05.2026

Кабмін об'єднав Український науковий центр екології моря з НАНЦ

Фото: https://mon.gov.ua/Юрій Шепета

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким до складу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) увійшов Український науковий центр екології моря (Одеса), повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Це ще один послідовний крок, який Міністерство освіти і науки робить у створенні об’єднаного Інституту морських досліджень. Йдеться про об’єднання наукового потенціалу морських, океанографічних і полярних досліджень в одній організації, на базі НАНЦ… Маємо ефективно використовувати наукову інфраструктуру, і що не менш важливо, зберегти та розвивати унікальний кадровий потенціал українських учених-океанографів. В умовах обмеженого доступу до Чорного моря саме антарктичні дослідження стали для багатьох наших науковців можливістю продовжувати роботу, і держава має підтримати ці можливості", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що також планують створити об’єднаний науково-дослідницький флот України, до якого увійдуть криголам "Ноосфера", що вже п’ятий рік поспіль успішно виконує антарктичні місії, та інші дослідницькі судна, зокрема гідробіологічне та гідрографічне судна, що мають забезпечувати морські дослідження та регулярний екологічний моніторинг.

"Об’єднання всього наукового флоту під єдиним управлінням дасть змогу ефективніше використовувати різне обладнання як для досліджень далекої Антарктики, так і для Чорного моря (щойно це стане можливим), Азовського моря (після відновлення доступу до нього), а також Світового океану", – вважають у відомстві.

В Міносвіти розповіли, що НАНЦ, який вже має успішний досвід управління морською інфраструктурою, стане операційним центром для організації комплексних морських досліджень, що також забезпечить концентрацію витрат бюджету на утримання наукового флоту, організацію та проведення морських експедицій.

"Розвиток досліджень у Чорному морі та Світовому океані на основі досвіду й партнерств НАНЦ в Антарктиці є важливим кроком для посилення міжнародного наукового співробітництва. Це відкриває можливості для розширення участі України в глобальних дослідницьких ініціативах, поглиблення партнерств із провідними науковими інституціями та інтеграції українських досліджень у міжнародні мережі обміну знаннями й технологіями", – додали в міністерстві.

Як повідомлялося, у квітні заступник міністра освіти  Денис Курбатов в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що Міносвіти готує запуск Агенції прикладних досліджень і Морського центру досліджень. За його словами, планувалося об’єднати Національний антарктичний науковий центр та Український науковий центр екології моря в Одесі, а також в подальшому долучити й інші профільні інститути. Він анонсував, що з 2027 року Центр має запрацювати як національна платформа для досліджень Чорного, Середземного моря та Світового океану.

