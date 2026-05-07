Мінкультури просить Рівненську ОВА здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходи реагування

Міністерство культури України просить Рівненську обласну військову адміністрацію і Тараканівську сільську раду здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходи реагування.

"Станом на даний момент Мінкульт не звертався до Міністерства оборони щодо необхідності забезпечити належне утримання і реставрацію даного об’єкта, оскільки відповідно до пункту 12 частини першої статті 6 закону призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт належить до повноважень органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій", – йдеться у відповіді Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим, зазначається, що у зв’язку з суспільним резонансом міністерство звернувся до Рівненської обласної державної (військової) адміністрації та виконавчого комітету Тараканівської сільської ради з проханням провести перевірку дотримання вимог законодавства про охорону культурної спадщини, здійснити моніторинг стану пам’ятки та у разі необхідності вжити відповідні заходи реагування в межах компетентності.

Крім того, у Мінкультури підтвердило, що Рівненська ОВА в квітні звернулася з пропозицією внесення Тараканівського форту до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, однак не надала необхідний пакет документів, що унеможливлює прийняття міністерством наказу про занесення пам’ятки до Реєстру.

"У відповідь Мінкультом було надано роз’яснення, а також проведено додаткові консультації з метою забезпечення оперативної підготовки необхідних документів, які є підставою для прийняття відповідного рішення", – зазначили у відомстві.

В той же час, там розповіли, що Форт знаходиться на обліку як пам’ятку історії і на нього поширюється захист, передбачений пам’яткоохоронним законодавством.

"Інформуємо, що рішення щодо зміни балансоутримувачів об’єктів культурної спадщини може прийматися лише в рамках процедур, передбачених законодавством", – йдеться у відповіді на запит.

Дубенський форт або Тараканівський форт – архітектурна пам’ятка 19 століття, розташована неподалік від с. Тараканів (Дубенський район Рівненської обл.). Форт є власністю Міноборони та перебуває на балансі квартино-експлуатаційного відділу ЗСУ. Зокрема, до складу військового містечка №13 входить будівля №1-Тараканівський форт, яка розташована на земельній ділянці площею 63,9 га.

Як повідомлялося, у середині квітня стало відомо, що на Рівненщині обвалилася частина Тараканівського форту: відбулася руйнація частини Центральної казарми.

Після цього Рівненська обласна військова адміністрація звернулася до Міністерства оборони з проханням терміново закрити доступ відвідувачів до Тараканівського форту та провести протиаварійні роботи, а Міністерство культури – внести цей об’єкт до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

В жовтні 2019 року тодішній голова ОДА Віталій Коваль заявив, що Тараканівський форт – це потужний туристичний магніт, проте він – без належного догляду і розвитку. Він повідомив, що Міноборони готово віддати форт на баланс області з ділянкою 8,68 га для облаштування туристичної інфраструктури – парковки, каси, маршрути, готелі, заклади харчування.

В лютому 2020 року Рада розвитку громад та територій при ОДА представили інвестиційні пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, до яких, серед іншого, увійшли туристичний комплекс "Дубенський замок" та "Тараканівський форт".

У травні 2020 року в ОДА повідомили, що досягнуто домовленостей з Міноборони щодо передачі Тараканівського форту разом із земельною ділянкою площею 5,4 га для облаштування туристичної інфраструктури. В липні зазначалося, що Міноборони отримано всі, передбачені законодавством, погодження щодо передачі форту в спільну власність територіальних громад області, а також, що вирішується питання щодо поділу земельної ділянки, на якій розташований форт, після чого питання мало би бути винесено на розгляд уряду.

У жовтні 2020 року голова ОДА порушив перед президентом України питання передачі Тараканівського форту на баланс області для облаштування рекреаційної території. Володимир Зеленський тоді пообіцяв допомогти вирішити це питання. Крім того, він заявляв, що Тараканівський форт буде включено до програми великої реставрації на 2021 рік.