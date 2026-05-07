Інтерфакс-Україна
10:36 07.05.2026

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє місцевих жителів загинуло – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Троє жителів Донецької області загинуло і ще шестеро дістали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів окупантами минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані поранено людину, у Рубцях пошкоджено приватний будинок. У Селезнівці, Донецькому і Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено по приватному будинку. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено автівку. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, господарче приміщення і 3 од. транспорту; у Малотаранівці пошкоджено автівку; у Шабельківці загинула людина. У Катеринівці Новодонецької громади пошкоджено житловий будинок, у Спасько-Михайлівці – 3 будинки і склад, у Куроїдівці – сільгосптехніку. У Дружківці загинули 2 людини", – написав він у телеграм у четвер вранці.

Крім того, за словами керівника ОВА, у середу внаслідок російських обстрілів поранено людину та пошкоджено підприємство у м. Добропілля Покровського району. У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено приватні будинки, про постраждалих не повідомляється.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив Філашкін. З лінії фронту евакуйовано 204 людини, в тому числі 59 дітей.

Як повідомлялося, у вівторок, 5 травня, російські окупанти 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули шестеро, поранені 14 цивільних осіб. У понеділок, 4 травня, росіяни 29 разів обстріляли населені пункти області, через це загинули троє, дістали поранення семеро цивільних. У неділю, 3 травня, всього за добу росіяни 21 раз обстріляли міста і села Донецької області, загинув один, дістали поранення четверо мирних мешканців.

5 травня з населених пунктів на лінії фронту було евакуйовано 200 людей, у тому числі 31 дитину. 4 травня з лінії фронту евакуйовано 193 людини, у тому числі 18 дітей. 3 травня з лінії фронту евакуйовано 222 людини, у тому числі 41 дитину.

