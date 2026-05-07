Інтерфакс-Україна
10:29 07.05.2026

Понад 190 га Чорнобильського заповідника використовували під агробізнес – прокуратура

Понад 190 га Чорнобильського заповідника використовували під агробізнес – прокуратура
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору та власнику приватного підприємства, а також ексочільникам двох сільрад Поліського району Київської області, які, за даними слідства, незаконно вивели з-під контролю держави понад 190 га земель Чорнобильського заповідника, їм інкримінують використання завідомо підробленого документа та шахрайство в особливо великих розмірах, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру підприємцям і колишнім посадовцям, які, за даними слідства, незаконно вивели з-під контролю держави понад 190 гектарів земель Чорнобильського заповідника", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у четвер.

Зазначено, що йдеться про колишнього директора та власника приватного підприємства, а також про ексголів двох сільрад Поліського району Київської області.

За даними слідства, вони шахрайським шляхом заволоділи правом постійного користування трьома земельними ділянками у Чорнобильській зоні. Це радіаційно небезпечні землі у Вишгородському районі, які у 2016 році увійшли до складу Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника. Слідство встановило, що схему реалізували на підставі фіктивного рішення Поліської районної ради, якого насправді не існувало. Підроблений документ використали для зміни статусу земель: ділянки незаконно перевели у комунальну власність, а право постійного користування оформили на приватне підприємство.

Упродовж 2020-2025 рр. ці землі використовувалися як звичайні аграрні угіддя: без спеціальних дозволів на них вирощували пшеницю та кукурудзу, що могло створювати ризики для життя і здоров’я людей.

Підозрюваним інкримінують використання завідомо підробленого документа та шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб. До суду подано клопотання про тримання підозрюваних під вартою.

Крім того, прокурори звернулися до Господарського суду Київської області з позовом про повернення земель державі. Підставою для такого звернення стало те, що уповноважені органи державної влади не вжили ефективних заходів для захисту інтересів держави та повернення радіаційно забруднених земель у державну власність. Суд уже відкрив провадження у справі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

