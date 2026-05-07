10:25 07.05.2026

Підсумки доби на Сумщині: четверо загиблих, 11 постраждалих через ворожі обстріли – ОК "Північ"

Російські окупаційні війська протягом минулої доби та станом на ранок 7 травня здійснили понад 90 обстрілів Сумської області, через що загинуло четверо цивільних, ще 11 було поранено, повідомили в Оперативному командуванні (ОК) "Північ".

"Сумщина: російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 44 населених пунктах у 18 територіальних громадах. Четверо цивільних загинули, ще 11 дістали поранень", – йдеться у повідомленні ОК "Північ" у Телеграм-каналі.

Повідомляється, що у Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинуло двоє людей, поранено ще сімох. У Степанівській, Попівській, Глухівській, Березівській громадах постраждало четверо цивільних. У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув цивільний.

На Чернігівщині, що також входить у зону відповідальності ОК "Північ", росіяни завдали 41 удар. Так, у селі Семенівської громади через вибух вогнем знищений магазин. У Корюківському районі є влучання в об’єкт зв’язку. У селі Корюківської громади – удар по території лісництва. В іншому селі – знищена домівка і трактор.

Як повідомлялось, 6 травня через пряме влучання двох безпілотників у дитячий садок у середмісті Сум загинуло дві людини, ще семеро зазнали поранень. 7 травня в Сумах оголошено днем жалоби.

У понеділок, Міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир’я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою у цей день оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. "Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", – написав він у Телеграм.

