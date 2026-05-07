09:48 07.05.2026

Казахстан надає громадянам України 40 держстипендій на 2026/2027 навчальний рік

Казахстан надає громадянам України на 2026/2027 навчальний рік 40 державних стипендій на навчання в закладах вищої освіти, повідомило українське Міністерство освіти і науки.

"Відповідно до угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Казахстан про співпрацю в галузі освіти і науки від 14 вересня 2010 року уряд Республіки Казахстан надає громадянам України на 2026/2027 навчальний рік 40 державних стипендій, з яких за ступенем "Бакалавр" -30, за ступенем "Магістр" – 10", – йдеться в повідомленні відомства.

У зв’язку з цим, Міносвіти до 29 травня (включно) приймає документи від кандидатів на навчання у закладах вищої освіти Казахстану за рахунок даних стипендій.

Зазначається, що передбачається казахська і англійська мова навчання, а серед вимог до кандидатів: наявність громадянства України; постійне проживання в Україні; здобуття відповідного ступеня вищої освіти за рахунок стипендії здійснюється вперше; знання англійської мови (для кандидатів, які плануються навчатися на англомовних програмах); дотримання вимог законодавства щодо виїзду за кордон громадян України чоловічої статі у період дії воєнного стану.

З більш детальною інформацією про умови програми і пакет необхідних документів можна ознайомитися на сайті Міносвіти.

Як повідомлялося, раніше Міносвіти розпочало прийом заявок на отримання 90 державних стипендій уряду Китайської Народної Республіки на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році.

