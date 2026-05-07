Інтерфакс-Україна
Події
09:38 07.05.2026

До "Мрії" під'єдналося понад 3,5 тис. шкіл

2 хв читати
До "Мрії" під'єдналося понад 3,5 тис. шкіл

До освітньої платформи "Мрія" під’єдналося вже понад 3,5 тис. шкіл, повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Мрія – єдина державна освітня екосистема, яка об’єднує учнів, вчителів, батьків і адміністрації шкіл в єдиному цифровому середовищі. Мрія є повністю безоплатною і працює без реклами – як для шкіл, так і для всіх користувачів. Під’єднатися можуть як державні, так і приватні заклади освіти, незалежно від формату навчання чи розміру. Сьогодні до екосистеми вже долучено понад 3500 шкіл – це кожна четверта школа в Україні. Загалом Мрією користуються понад 575 тисяч учнів, батьків і вчителів", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що для вчителів і адміністрації "Мрія" спрощує щоденну роботу: допомагає створювати розклад, планувати освітній процес, вести електронні журнали, виставляти оцінки, зокрема автоматично, а також формувати звітність.

В той же час, учні в застосунку можуть переглядати розклад, домашні завдання та результати навчання, а також користуватися додатковим освітнім контентом для розвитку й самонавчання.

В свою чергу, батьки отримують повну картину освітнього процесу: можуть будь-коли переглядати оцінки, теми уроків, відвідування, розклад і повідомлення від учителів, щоб краще розуміти прогрес дитини і підтримувати її в навчанні.

Серед іншого, зазначається, що комунікація між усіма учасниками освітнього процесу відбувається через захищені чати, що гарантує безпечну взаємодію в межах екосистеми.

"Мрія поступово розширює функціонал: у системі з’являються нові інструменти, зокрема на основі штучного інтелекту, які допомагають вчителям спростити підготовку до уроків. Також екосистема вже охоплює позашкільні активності, а цього року відбудеться пілотування напряму дошкілля", – розповіли в Міносвіти.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

В кінці жовтня 2025 року Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту.

В середині листопада 2025 року, на освітній платформі з’явився розділ "Позашкілля", де розміщено понад 6 тис. гуртків.

Теги: #платформа #мрія #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 06.05.2026
Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

14:50 27.04.2026
Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

Раді пропонують унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем у школах

12:04 24.04.2026
МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

13:53 23.04.2026
СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

13:39 23.04.2026
НБУ запустив на платформі "Гаразд" розділ з фінграмотності для військових і ветеранів

НБУ запустив на платформі "Гаразд" розділ з фінграмотності для військових і ветеранів

06:28 22.04.2026
Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

16:11 20.04.2026
Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

12:05 16.04.2026
Освітній омбудсмен: Законопроєкт про заборону гаджетів у школах потребує ширшого обговорення

Освітній омбудсмен: Законопроєкт про заборону гаджетів у школах потребує ширшого обговорення

12:34 08.04.2026
Цифрова платформа "Подорож до себе. Шляхи відновлення" буде запущена влітку – Brand Ukraine

Цифрова платформа "Подорож до себе. Шляхи відновлення" буде запущена влітку – Brand Ukraine

16:31 23.03.2026
Лісовий: Ми зараз будемо жорсткіше ставитися до пропусків школи

Лісовий: Ми зараз будемо жорсткіше ставитися до пропусків школи

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

ОСТАННЄ

У Перській затоці скупчилося 1,6 тис. суден, які не можуть пройти Ормузьку протоку – ЗМІ

Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і 12 постраждалих

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 235 од. спецтехніки – Генштаб

7 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Мін'юст анонсував санкції проти експрем'єра Азарова та його сина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА