До "Мрії" під'єдналося понад 3,5 тис. шкіл

До освітньої платформи "Мрія" під’єдналося вже понад 3,5 тис. шкіл, повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Мрія – єдина державна освітня екосистема, яка об’єднує учнів, вчителів, батьків і адміністрації шкіл в єдиному цифровому середовищі. Мрія є повністю безоплатною і працює без реклами – як для шкіл, так і для всіх користувачів. Під’єднатися можуть як державні, так і приватні заклади освіти, незалежно від формату навчання чи розміру. Сьогодні до екосистеми вже долучено понад 3500 шкіл – це кожна четверта школа в Україні. Загалом Мрією користуються понад 575 тисяч учнів, батьків і вчителів", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що для вчителів і адміністрації "Мрія" спрощує щоденну роботу: допомагає створювати розклад, планувати освітній процес, вести електронні журнали, виставляти оцінки, зокрема автоматично, а також формувати звітність.

В той же час, учні в застосунку можуть переглядати розклад, домашні завдання та результати навчання, а також користуватися додатковим освітнім контентом для розвитку й самонавчання.

В свою чергу, батьки отримують повну картину освітнього процесу: можуть будь-коли переглядати оцінки, теми уроків, відвідування, розклад і повідомлення від учителів, щоб краще розуміти прогрес дитини і підтримувати її в навчанні.

Серед іншого, зазначається, що комунікація між усіма учасниками освітнього процесу відбувається через захищені чати, що гарантує безпечну взаємодію в межах екосистеми.

"Мрія поступово розширює функціонал: у системі з’являються нові інструменти, зокрема на основі штучного інтелекту, які допомагають вчителям спростити підготовку до уроків. Також екосистема вже охоплює позашкільні активності, а цього року відбудеться пілотування напряму дошкілля", – розповіли в Міносвіти.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

В кінці жовтня 2025 року Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту.

В середині листопада 2025 року, на освітній платформі з’явився розділ "Позашкілля", де розміщено понад 6 тис. гуртків.