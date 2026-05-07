У Перській затоці скупчилося 1,6 тис. суден, які не можуть пройти Ормузьку протоку – ЗМІ

Близько 1,6 тис. суден, на яких перебуває загалом 20 тис. моряків, досі замкнені в Перській затоці через перекриту Іраном Ормузьку протоку, повідомляє телеканал CNN.

Американська військова операція "Свобода" з виведення комерційних суден через протоку, оголошена президентом США Дональдом Трампом, тривала лише 48 годин. З понеділка ВМС США вдалося вивести з Перської затоки лише два судна, зазначає телеканал.

Тепер, знову залишившись без супроводу, компанії не бажають брати на себе ризик транзиту, оскільки під загрозу буде поставлено як вантаж, так і персонал, зазначає CNN.

У повідомленні йдеться, що будь-яке пошкодження судна вартістю в мільйони доларів завдасть компаніям фінансових і логістичних збитків, оскільки страхові контракти не поширюються на ситуації, пов’язані з воєнними діями. Таким чином, переміщення суден без такої фінансової підтримки може виявитися надзвичайно дорогим.

Вихід з Ормузької протоки, навіть із супроводом американських військових, "вимагає від судноплавних компаній набагато більшої впевненості в безпеці проходження через протоку, перш ніж вони зроблять цей крок", вважає виконавчий директор порту Лос-Анджелес Джин Серокі.

За даними Міжнародної морської організації (ІМО) ООН, від початку бойових дій 32 судна були вражені ракетами в районі Ормузької протоки, унаслідок чого загинули 10 осіб, ще щонайменше 10 дістали поранення.

ІМО продовжує закликати судна "проявляти максимальну обережність" і заявляє, що "морський супровід не є стійким довгостроковим рішенням".