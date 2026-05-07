Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області, восьмеро цивільних постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 48- і 52-річні жінки, 49- і 56-річні чоловіки; у с. Писарівка Золочівської громади зазнали поранень 49- і 25-річні чоловіки та 48-річна жінка; у сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 53-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.